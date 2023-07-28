Агент назвал главную причину отказа Санчеса от перехода в «Спартак»

политическую подоплёку срыва трансфера Санчеса агенты пытаются скрыть под причиной "социальной жизни", глупее причины выдумать не могли на туманном Альбионе...)
Фернандо Вильярреал, агент защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса, объяснил срыв трансфера игрока в «Спартак».
«Связан ли отказ Санчеса с политической ситуацией? Главной причиной стала социальная жизнь и вообще жизнь и будущее его жены и сына», – сказал Вильярреал.
- В прошлом сезоне колумбиец провел 24 матча без голевых действий.
- Его контракт с «Тоттенхэмом» действует до 2024 года.
- Санчес – финалист ЛЧ.