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    • Агент назвал главную причину отказа Санчеса от перехода в «Спартак»

    Агент назвал главную причину отказа Санчеса от перехода в «Спартак»

    Фернандо Вильярреал, агент защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса, объяснил срыв трансфера игрока в «Спартак».

    «Связан ли отказ Санчеса с политической ситуацией? Главной причиной стала социальная жизнь и вообще жизнь и будущее его жены и сына», – сказал Вильярреал.

    • В прошлом сезоне колумбиец провел 24 матча без голевых действий.
    • Его контракт с «Тоттенхэмом» действует до 2024 года.
    • Санчес – финалист ЛЧ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +30359

      JTherry 55 минут назад

      политическую подоплёку срыва трансфера Санчеса агенты пытаются скрыть под причиной "социальной жизни", глупее причины выдумать не могли на туманном Альбионе...)

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      Рейтинг: +5521

      fakeid 1 час назад

      херасе, зулусу важна социальная жизнь. а ничего, что в москве он жил бы, как сыр в масле? ну именно в плане социалки. всё есть, а если чего нет - то можно достать через промеса.

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      Рейтинг: +2772

      alefreddy 1 час назад

      тогда Саудовская Аравия к россиянину Малкому

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