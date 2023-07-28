Агент назвал главную причину отказа Санчеса от перехода в «Спартак»

Фернандо Вильярреал, агент защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса, объяснил срыв трансфера игрока в «Спартак».

«Связан ли отказ Санчеса с политической ситуацией? Главной причиной стала социальная жизнь и вообще жизнь и будущее его жены и сына», – сказал Вильярреал.