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    • Коваленко: «Ощущение, что иностранцев в «Зените» больше, чем россиян»

    Коваленко: «Ощущение, что иностранцев в «Зените» больше, чем россиян»

    Новичок «Зенита» Александр Коваленко высказался об иностранцах в клубе из Санкт-Петербурга.

    «Начал ли я учить португальский? Пока тяжeлый язык. Я подхватываю какие-то слова. Это максимум.

    В «Крыльях» тоже были легионеры. Ощущение, что иностранцев даже больше, чем россиян, потому что они шумные. Но всe нормально, главное – атмосфера очень хорошая. Так что всe в порядке.

    Кто лучше всех понимает русский язык? Думаю, Марио, Сантос. Малком говорит. Да все более-менее понимают», – сказал Коваленко.

    • Коваленко перешел в «Зенит» из «Сочи».
    • Сообщалось, что за него заплатили 200 миллионов рублей.
    • Контракт хавбека с петербургским клубом рассчитан до 2028 года.
    • Он взял 18-й игровой номер.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 08:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14782

      playsh 53 минуты назад

      Пора Зене в южно-американию ехать,пусть там свой класс показывают.

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      Рейтинг: +6575

      Давид59 1 час назад

      Чего там ощущать. Возьми, да подсчитай, сколько иностранцев. На поле, однозначно, их всегда больше. Для этого их и покупали

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