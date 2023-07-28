Коваленко: «Ощущение, что иностранцев в «Зените» больше, чем россиян»

Новичок «Зенита» Александр Коваленко высказался об иностранцах в клубе из Санкт-Петербурга.
«Начал ли я учить португальский? Пока тяжeлый язык. Я подхватываю какие-то слова. Это максимум.
В «Крыльях» тоже были легионеры. Ощущение, что иностранцев даже больше, чем россиян, потому что они шумные. Но всe нормально, главное – атмосфера очень хорошая. Так что всe в порядке.
Кто лучше всех понимает русский язык? Думаю, Марио, Сантос. Малком говорит. Да все более-менее понимают», – сказал Коваленко.
- Коваленко перешел в «Зенит» из «Сочи».
- Сообщалось, что за него заплатили 200 миллионов рублей.
- Контракт хавбека с петербургским клубом рассчитан до 2028 года.
- Он взял 18-й игровой номер.
Источник: «Чемпионат»