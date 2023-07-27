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    • Стало известно, как прошли переговоры Вендела с боссами «Зенита»

    Стало известно, как прошли переговоры Вендела с боссами «Зенита»

    Полузащитник «Зенита» Вендел провел встречу с руководством клуба.

    По информации журналиста Вене Касагранде, переговоры в дружелюбной атмосфере. Стороны обсудили пропуск Венделом начала сезона и возможный переход игрока во «Фламенго».

    В ходе встречи сторона игрока предложила «Зениту» снизить цену трансфера, но получила отказ.

    Первое предложение «Фламенго» на 12 миллионов евро «Зенит» отклонил. Стороны ждут, когда поступит новое предложение.

    • В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
    • С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
    • Контракт бразильца с клубом действует до лета 2027-го.

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    Источник: твиттер Вене Касагранде

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