Стало известно, как прошли переговоры Вендела с боссами «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Вендел провел встречу с руководством клуба.
По информации журналиста Вене Касагранде, переговоры в дружелюбной атмосфере. Стороны обсудили пропуск Венделом начала сезона и возможный переход игрока во «Фламенго».
В ходе встречи сторона игрока предложила «Зениту» снизить цену трансфера, но получила отказ.
Первое предложение «Фламенго» на 12 миллионов евро «Зенит» отклонил. Стороны ждут, когда поступит новое предложение.
- В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
- С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
- Контракт бразильца с клубом действует до лета 2027-го.
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Источник: твиттер Вене Касагранде