Стало известно, как прошли переговоры Вендела с боссами «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Вендел провел встречу с руководством клуба.

По информации журналиста Вене Касагранде, переговоры в дружелюбной атмосфере. Стороны обсудили пропуск Венделом начала сезона и возможный переход игрока во «Фламенго».

В ходе встречи сторона игрока предложила «Зениту» снизить цену трансфера, но получила отказ.

Первое предложение «Фламенго» на 12 миллионов евро «Зенит» отклонил. Стороны ждут, когда поступит новое предложение.