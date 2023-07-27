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    Изидор объяснил, почему ему нравится русский мат

    Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор ответил на вопросы об изучении русского языка.

    – Каким новым словам тебя научили Тикнизян и Марадишвили?

    – Ох, много слов. Не могу сказать, каким точно.

    – То есть они плохие?

    – Не все плохие, много и хороших слов и выражений, ха-ха!

    – Почему тебе так нравится русский мат?

    – Потому что в России его часто используют многие люди. Русский мат запомнить проще всего. Бывает, что используем его и в игре.

    • Изидор в «Локо» с января 2022 года.
    • Его статистика: 38 матчей, 19 голов, 7 ассистов.

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    Источник: Sport24

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