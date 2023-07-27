Изидор объяснил, почему ему нравится русский мат

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор ответил на вопросы об изучении русского языка.

– Каким новым словам тебя научили Тикнизян и Марадишвили?

– Ох, много слов. Не могу сказать, каким точно.

– То есть они плохие?

– Не все плохие, много и хороших слов и выражений, ха-ха!

– Почему тебе так нравится русский мат?

– Потому что в России его часто используют многие люди. Русский мат запомнить проще всего. Бывает, что используем его и в игре.