Изидор объяснил, почему ему нравится русский мат

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор ответил на вопросы об изучении русского языка.
– Каким новым словам тебя научили Тикнизян и Марадишвили?
– Ох, много слов. Не могу сказать, каким точно.
– То есть они плохие?
– Не все плохие, много и хороших слов и выражений, ха-ха!
– Почему тебе так нравится русский мат?
– Потому что в России его часто используют многие люди. Русский мат запомнить проще всего. Бывает, что используем его и в игре.
- Изидор в «Локо» с января 2022 года.
- Его статистика: 38 матчей, 19 голов, 7 ассистов.
Источник: Sport24