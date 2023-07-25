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    • «Тоттенхэм» принял предложение «Спартака» по Санчесу, но трансфер может не состояться

    «Тоттенхэм» принял предложение «Спартака» по Санчесу, но трансфер может не состояться

    Дэвинсон Санчес сомневается в целесообразности перехода из «Тоттенхэма» в «Спартак».

    Трансфер может сорваться из-за позиции игрока.

    Лондонцы готовы продать его за 15 миллионов евро. Именно такую сумму предложил «Спартак».

    • В прошлом сезоне колумбиец провел 24 матча без голевых действий.
    • Его контракт с «Тоттенхэмом» действует до 2024 года.
    • Санчес – финалист ЛЧ.

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    Источник: The Athletic

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    Сегодня, 17:17
    Комментарии6
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      Рейтинг: +34029

      oyabun 14 минут назад

      С самого начала этот трансфер выглядел очень сомнительным и маловероятным.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1028

      k611 37 минут назад

      В Англии антироссийская истерия. На этом фоне не поедут игроки к нам.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15211

      R_a_i_n 1 час назад

      Вроде ясно всем, что это не вариант. Ну не хочет он ехать в Россию. Искать другие варианты надо.

      2
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      Рейтинг: +3349

      ПалкоВводецъ (returned) > R_a_i_n 1 час назад

      Он не хочет ехать в Спартак. Чтобы не быть хрю хрю! Гыгыгы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +15211

      R_a_i_n > R_a_i_n 1 час назад

      Как ты что ли?? Везде хрюкаешь и хрюкаешь))

      0
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      Рейтинг: +5774

      Питерский князь > R_a_i_n 1 час назад

      Без вариантов.
      Понимает, что это клеймо на всю жизнь.
      :)))

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