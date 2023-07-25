«Тоттенхэм» принял предложение «Спартака» по Санчесу, но трансфер может не состояться

С самого начала этот трансфер выглядел очень сомнительным и маловероятным.
Дэвинсон Санчес сомневается в целесообразности перехода из «Тоттенхэма» в «Спартак».
Трансфер может сорваться из-за позиции игрока.
Лондонцы готовы продать его за 15 миллионов евро. Именно такую сумму предложил «Спартак».
- В прошлом сезоне колумбиец провел 24 матча без голевых действий.
- Его контракт с «Тоттенхэмом» действует до 2024 года.
- Санчес – финалист ЛЧ.
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