«Тоттенхэм» принял предложение «Спартака» по Санчесу, но трансфер может не состояться

Дэвинсон Санчес сомневается в целесообразности перехода из «Тоттенхэма» в «Спартак».

Трансфер может сорваться из-за позиции игрока.

Лондонцы готовы продать его за 15 миллионов евро. Именно такую сумму предложил «Спартак».