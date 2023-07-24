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  • «Я бы вкладывал в лучших россиян, их трое»: Аршавин – о деньгах от продажи Малкома

«Я бы вкладывал в лучших россиян, их трое»: Аршавин – о деньгах от продажи Малкома

24 июля 2023, 20:28
35

Андрей Аршавин порассуждал о том, как «Зениту» стоит распорядиться деньгами, вырученными от продажи Малкома.

– Я бы вкладывал деньги в лучших российских игроков. Их трое: Пиняев, Тюкавин, Захарян.

– Если бы Коваленко еще не перешел, он был бы четвертым в этом списке?

– Четвертым был бы другой, он уже подписался с другой командой. Это Дивеев. Для меня он остается лучшим российским защитником. К сожалению, пока не вижу и близко, кто может к нему подойти.

Если потенциальные новички-бразильцы – такие классные, они все равно через год захотят либо вернуться в Бразилию, либо уехать в Европу. Ну и смысл? Белка в колесе.

– Почему российские игроки через год не должны захотеть уехать?

– Им тяжелее будет уехать, потому что они русские. Они не будут ездить по Копакабане, как Вендел.

– Идеальная российская четверка в атаку «Зенита»?

– Захарян, Тюкавин, Пиняев. Направо придется брать молодого из академии.

  • «Аль-Хиляль» заплатит за Малкома 60 миллионов евро.
  • Это самая дорогая продажа в истории РПЛ.
  • Бразилец провел в «Зените» 4 сезона.

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Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей Малком
Комментарии (35)
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vmonomah17
1690220095
Трое лучших россиян: Кокорин, Дзюба и Игнатьев))) Зенит может по 20 лямов евро за каждого заплатить)))
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momwig_
1690220294
Пиняев, Тюкавин, Захарян - трое лучших россиян. Дожили.
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R_a_i_n
1690220887
Зюба-40, Кокорин-20. Еще Мамаева за хот-дог можно.
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Shak71
1690221748
Из-за перспективы с Пиняевым соглашусь! Тюкавин под большим вопросом, как по мне, но с точки зрения Зенита - понимаю, напов в команде просто нет! Но вот Захарян - уже 3 сезон я пытаюсь понять, откуда все эти дифирамбы?)
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Play
1690221989
Боже упаси, столько российских талантов уже утопили в Неве, пусть лучше десяток новых бразильцев покупают, а пацаны играют спокойно в своих клубах.
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Вомбат
1690223218
Аршавин категорически неправ. Российские молодые дарования должны развиваться в своих клубах, а потом ехать туда, где футбол сильнее и играются международные матчи. Зенит ни в коем случае не должен их покупать. Не имеет морального права.
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portero
1690223456
Только не к Семаку!!!! Этот тренер не будет даать шанса нашим игрокам....
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FCSpartakM
1690226852
"К сожалению, пока не вижу и близко, кто может к нему подойти." Два ноунейма бразильских наголову сильнее этого лучшего защитника-хрусталя.
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Fialet
1690233023
Пинаев хрен знает, Тюкалин херня, Захирян сдулся.
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mutabor0992
1690236641
Дрюня -экономист!ППЦ!p.s.Недомерок сначала бы в футбольном манагере потренировался.
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