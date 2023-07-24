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    • «Я бы вкладывал в лучших россиян, их трое»: Аршавин – о деньгах от продажи Малкома

    «Я бы вкладывал в лучших россиян, их трое»: Аршавин – о деньгах от продажи Малкома

    Андрей Аршавин порассуждал о том, как «Зениту» стоит распорядиться деньгами, вырученными от продажи Малкома.

    – Я бы вкладывал деньги в лучших российских игроков. Их трое: Пиняев, Тюкавин, Захарян.

    – Если бы Коваленко еще не перешел, он был бы четвертым в этом списке?

    – Четвертым был бы другой, он уже подписался с другой командой. Это Дивеев. Для меня он остается лучшим российским защитником. К сожалению, пока не вижу и близко, кто может к нему подойти.

    Если потенциальные новички-бразильцы – такие классные, они все равно через год захотят либо вернуться в Бразилию, либо уехать в Европу. Ну и смысл? Белка в колесе.

    – Почему российские игроки через год не должны захотеть уехать?

    – Им тяжелее будет уехать, потому что они русские. Они не будут ездить по Копакабане, как Вендел.

    – Идеальная российская четверка в атаку «Зенита»?

    – Захарян, Тюкавин, Пиняев. Направо придется брать молодого из академии.

    • «Аль-Хиляль» заплатит за Малкома 60 миллионов евро.
    • Это самая дорогая продажа в истории РПЛ.
    • Бразилец провел в «Зените» 4 сезона.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    Сегодня, 20:28
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +15197

      R_a_i_n 7 минут назад

      Зюба-40, Кокорин-20. Еще Мамаева за хот-дог можно.

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      Рейтинг: +5486

      fakeid 13 минут назад

      захарян уже был в зените, не подошёл, отпустили. ну и сами видели его последний сезон. кому он сейчас нужен.

      0
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      Рейтинг: +5486

      fakeid 15 минут назад

      по идее, у зарембы должно полыхнуть второй раз за день, когда прочитает)

      1
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      Рейтинг: +3574

      momwig_ 17 минут назад

      Пиняев, Тюкавин, Захарян - трое лучших россиян. Дожили.

      1
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      Рейтинг: +3574

      momwig_ > momwig_ 17 минут назад

      Так-то Зениту похер куда деньги выкидывать.

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      Рейтинг: +15197

      R_a_i_n > momwig_ 9 минут назад

      с языка снял(про лучших)

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      Рейтинг: +15197

      R_a_i_n > momwig_ 9 минут назад

      с языка снял(про лучших)

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      Рейтинг: +1727

      vmonomah17 21 минуту назад

      Трое лучших россиян: Кокорин, Дзюба и Игнатьев))) Зенит может по 20 лямов евро за каждого заплатить)))

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