«Я бы вкладывал в лучших россиян, их трое»: Аршавин – о деньгах от продажи Малкома

Зюба-40, Кокорин-20. Еще Мамаева за хот-дог можно.
Андрей Аршавин порассуждал о том, как «Зениту» стоит распорядиться деньгами, вырученными от продажи Малкома.
– Я бы вкладывал деньги в лучших российских игроков. Их трое: Пиняев, Тюкавин, Захарян.
– Если бы Коваленко еще не перешел, он был бы четвертым в этом списке?
– Четвертым был бы другой, он уже подписался с другой командой. Это Дивеев. Для меня он остается лучшим российским защитником. К сожалению, пока не вижу и близко, кто может к нему подойти.
Если потенциальные новички-бразильцы – такие классные, они все равно через год захотят либо вернуться в Бразилию, либо уехать в Европу. Ну и смысл? Белка в колесе.
– Почему российские игроки через год не должны захотеть уехать?
– Им тяжелее будет уехать, потому что они русские. Они не будут ездить по Копакабане, как Вендел.
– Идеальная российская четверка в атаку «Зенита»?
– Захарян, Тюкавин, Пиняев. Направо придется брать молодого из академии.
- «Аль-Хиляль» заплатит за Малкома 60 миллионов евро.
- Это самая дорогая продажа в истории РПЛ.
- Бразилец провел в «Зените» 4 сезона.