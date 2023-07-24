«Я бы вкладывал в лучших россиян, их трое»: Аршавин – о деньгах от продажи Малкома

Андрей Аршавин порассуждал о том, как «Зениту» стоит распорядиться деньгами, вырученными от продажи Малкома.

– Я бы вкладывал деньги в лучших российских игроков. Их трое: Пиняев, Тюкавин, Захарян.

– Если бы Коваленко еще не перешел, он был бы четвертым в этом списке?

– Четвертым был бы другой, он уже подписался с другой командой. Это Дивеев. Для меня он остается лучшим российским защитником. К сожалению, пока не вижу и близко, кто может к нему подойти.

Если потенциальные новички-бразильцы – такие классные, они все равно через год захотят либо вернуться в Бразилию, либо уехать в Европу. Ну и смысл? Белка в колесе.

– Почему российские игроки через год не должны захотеть уехать?

– Им тяжелее будет уехать, потому что они русские. Они не будут ездить по Копакабане, как Вендел.

– Идеальная российская четверка в атаку «Зенита»?

– Захарян, Тюкавин, Пиняев. Направо придется брать молодого из академии.

«Аль-Хиляль» заплатит за Малкома 60 миллионов евро.

Это самая дорогая продажа в истории РПЛ.

Бразилец провел в «Зените» 4 сезона.

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