Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Где смотреть матч «Рубин» – «Оренбург» бесплатно: 2 тур РПЛ, 30 июля 2023

    Где смотреть матч «Рубин» – «Оренбург» бесплатно: 2 тур РПЛ, 30 июля 2023

    «Рубин» и «Оренбург» сыграют в матче 2-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани 30 июля в 15:00 по московскому времени.

    Пять последних очных матчей: две победы «Рубина», три раза выиграл «Оренбург».

    «Рубин» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу казанцев составляет 2,25. На ничью дают 3,70. На выигрыш оренбуржцев можно поставить за 3,10.

    Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».

    Кто из команд одержит первую победу в сезоне? Получите бесплатный бонус в 17000 рублей и ставьте на матч

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:26
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 