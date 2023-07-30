«Рубин» и «Оренбург» сыграют в матче 2-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани 30 июля в 15:00 по московскому времени.

Пять последних очных матчей: две победы «Рубина», три раза выиграл «Оренбург».

«Рубин» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу казанцев составляет 2,25. На ничью дают 3,70. На выигрыш оренбуржцев можно поставить за 3,10.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».

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