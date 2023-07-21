Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Фомин разочарован, что капитаном «Динамо» назначили Бальбуэну

    Фомин разочарован, что капитаном «Динамо» назначили Бальбуэну

    Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин недоволен, что решением главного тренера капитаном стал Фабиан Бальбуэна.

    «Не буду говорить, за кого голосовал. В команде было голосование. Потом тренер принял решение, назначив Бальбуэну. Как отреагировал? Я был разочарован, но я понимаю это решение. Я его уважаю. Я хочу, чтобы «Динамо» побеждало в любом случае.

    Раз тренер выбрал Бальбуэну, наверное, он имел на это право. Как решилось, что будет новый капитан? Тренер сказал, что будет голосование. Он говорил, кто больше всех получит голосов. В голосовании победил Бальбуэна? Нет. Какая разница, кто победил в голосовании? Решение остаeтся за тренером. Он его принял – мы это уважаем», – сказал Фомин.

    Новости по теме
    Личка прокомментировал поражение от «Краснодара» в дебютном матче в «Динамо»
    Смолов после поражения от «Краснодара» назвал задачу «Динамо» на сезон
    Кривцов после победы над «Динамо» покинул «ВТБ Арену» с колонкой на полную громкость 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:45
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 