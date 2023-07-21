Фомин разочарован, что капитаном «Динамо» назначили Бальбуэну

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин недоволен, что решением главного тренера капитаном стал Фабиан Бальбуэна.

«Не буду говорить, за кого голосовал. В команде было голосование. Потом тренер принял решение, назначив Бальбуэну. Как отреагировал? Я был разочарован, но я понимаю это решение. Я его уважаю. Я хочу, чтобы «Динамо» побеждало в любом случае.

Раз тренер выбрал Бальбуэну, наверное, он имел на это право. Как решилось, что будет новый капитан? Тренер сказал, что будет голосование. Он говорил, кто больше всех получит голосов. В голосовании победил Бальбуэна? Нет. Какая разница, кто победил в голосовании? Решение остаeтся за тренером. Он его принял – мы это уважаем», – сказал Фомин.