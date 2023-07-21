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В «Зените» сообщили, когда вернется Вендел

21 июля 2023, 16:16
6

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, когда ожидается возвращение Вендела в расположение клуба.

«Вендел летит в Санкт-Петербург вместе со своим агентом. Он игрок команды и должен находиться в ее расположении. Об этом говорил и Сергей Богданович [Семак].

Он футболист «Зенита» и должен исполнять свои обязанности. Игроки исполняют свои обязанности с удовольствием. Надеемся, что он будет их исполнять также.

Надо обращать внимание и на его семейные проблемы. Он потерял тетю, которая для него была как мама. Он потерял дедушку, когда у него уже был билет на самолет. Надо по-человечески это оценивать», – заявил Медведев.

  • В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
  • С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
  • Контракт бразильца с клубом действует до лета 2027-го.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Вендел
Комментарии (6)
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ilichkadr
1689945952
Ну, это совсем другой коленкор, хотя можно было порешать проблемы более цивилизованным путём, не вызывая животного интереса у бульварных СМИ.
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Давид59
1689946891
Боже! Сперва тётя, потом дедуля. Или это всё липа? Судя по тем фоткам, которые он постил сомнения берут, однако.
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R_a_i_n
1689947861
С удовольствием он точно уже не будет...
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JTherry
1689948730
"возвращение" блудного наркомана в стан бом.жей похоже на поход бандерлогов в пасть удава Каа (Медведев)...
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Ziklop
1689949362
тетя так понимаю как и дедушка не совсем родные , восьмое колено?
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Вомбат
1689949504
Я все это время думал, что он никуда не денется и вернется играть за Зенит. Бразильцы не покупают игроков за 20 и более млн евро. Но сейчас похоже на то, что он приехал переговоры о своем обмене. Зенит просит за него главную восходящую звезду Бразилии (в свои 17 лет Педро уже стоит 10 млн) и 10 млн евро доплаты. Фламенго же хочет обменять его на Габигола, стоящего 21 млн евро. Зенит пока отказывается, но Габигол - классный форвард и пригодился бы команде. До конца ТО в Бразилии осталось 12 дней, еще можно успеть договориться и отпустить Вендела.
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