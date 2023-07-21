В «Зените» сообщили, когда вернется Вендел

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, когда ожидается возвращение Вендела в расположение клуба.

«Вендел летит в Санкт-Петербург вместе со своим агентом. Он игрок команды и должен находиться в ее расположении. Об этом говорил и Сергей Богданович [Семак].

Он футболист «Зенита» и должен исполнять свои обязанности. Игроки исполняют свои обязанности с удовольствием. Надеемся, что он будет их исполнять также.

Надо обращать внимание и на его семейные проблемы. Он потерял тетю, которая для него была как мама. Он потерял дедушку, когда у него уже был билет на самолет. Надо по-человечески это оценивать», – заявил Медведев.