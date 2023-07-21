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    В «Зените» сообщили, когда вернется Вендел

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, когда ожидается возвращение Вендела в расположение клуба.

    «Вендел летит в Санкт-Петербург вместе со своим агентом. Он игрок команды и должен находиться в ее расположении. Об этом говорил и Сергей Богданович [Семак].

    Он футболист «Зенита» и должен исполнять свои обязанности. Игроки исполняют свои обязанности с удовольствием. Надеемся, что он будет их исполнять также.

    Надо обращать внимание и на его семейные проблемы. Он потерял тетю, которая для него была как мама. Он потерял дедушку, когда у него уже был билет на самолет. Надо по-человечески это оценивать», – заявил Медведев.

    • В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
    • С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
    • Контракт бразильца с клубом действует до лета 2027-го.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:16
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +5730

      Питерский князь 1 час назад

      Писдец, всю свою семью своим поведением довел!
      :)))

      0
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      Рейтинг: +12837

      Вомбат 1 час назад

      Я все это время думал, что он никуда не денется и вернется играть за Зенит. Бразильцы не покупают игроков за 20 и более млн евро. Но сейчас похоже на то, что он приехал переговоры о своем обмене. Зенит просит за него главную восходящую звезду Бразилии (в свои 17 лет Педро уже стоит 10 млн) и 10 млн евро доплаты. Фламенго же хочет обменять его на Габигола, стоящего 21 млн евро. Зенит пока отказывается, но Габигол - классный форвард и пригодился бы команде. До конца ТО в Бразилии осталось 12 дней, еще можно успеть договориться и отпустить Вендела.

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      Рейтинг: +4433

      Ziklop 1 час назад

      тетя так понимаю как и дедушка не совсем родные , восьмое колено?

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      Рейтинг: +5360

      fakeid 1 час назад

      в любом случае, свалить по тому самому правилу фифы он уже не сможет. так что посмотрим, как и что будет дальше. но вряд ли зенит обломается.

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      Рейтинг: +30259

      JTherry 1 час назад

      "возвращение" блудного наркомана в стан бом.жей похоже на поход бандерлогов в пасть удава Каа (Медведев)...

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      Рейтинг: +5730

      Питерский князь > JTherry 1 час назад

      Это сказка про срамтак, каждый сам за себя!
      :)))

      1
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      Рейтинг: +15057

      R_a_i_n 2 часа назад

      С удовольствием он точно уже не будет...

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      Рейтинг: +6542

      Давид59 2 часа назад

      Боже! Сперва тётя, потом дедуля. Или это всё липа? Судя по тем фоткам, которые он постил сомнения берут, однако.

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      Рейтинг: +357

      Айболид > Давид59 1 час назад

      Всякое может быть . В любом случае - Бог ему судья .

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      Рейтинг: +5730

      Питерский князь > Давид59 1 час назад

      В данной случаи, его Бог Медведев.
      :)))

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      Рейтинг: +19153

      ilichkadr 2 часа назад

      Ну, это совсем другой коленкор, хотя можно было порешать проблемы более цивилизованным путём, не вызывая животного интереса у бульварных СМИ.

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