Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Представитель Вендела встретится с руководством «Зенита» в Санкт-Петербурге

    Представитель Вендела встретится с руководством «Зенита» в Санкт-Петербурге

    Будущее Вендела в «Зените» остается неопределенным.

    Его представитель в ближайшее время вылетит в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с руководством клуба.

    Стороны будут искать правильное решение в сложившейся ситуации. Футболист не хочет возвращаться в Россию.

    • В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
    • С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
    • Контракт бразильца с клубом действует до лета 2027-го.

    Новости по теме
    «Зенит» может обменять Вендела на форварда «Фламенго» 4
    Малком ответил на вопрос, когда Вендел вернется в «Зенит»
    Вендел может перейти из «Зенита» в «Палмейрас»: известна сумма возможного трансфера 8
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:59
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5724

      Питерский князь 10 минут назад

      Походу прививку от бешенства делать поздно.
      Я бы не отпускал игрока до конца контракта. Если он не играет, платить не надо и подписать другой договор он не сможет.
      Вернётся и ножки будет кланиться!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15053

      R_a_i_n 34 минуты назад

      Правильным решением будет наказать строптивца. Получать башенные деньги и не выполнять контракт...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19152

      ilichkadr 53 минуты назад

      30 лямов на стол и досвидос!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5724

      Питерский князь > ilichkadr 14 минут назад

      35.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19152

      ilichkadr > ilichkadr 4 минуты назад

      Бразилы столько не дадут, а в гейропе не купят по принципиальным соображениям.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5724

      Питерский князь > ilichkadr 1 минуту назад

      Да это всё ясно. Смотри выше, либо пусть сам выкупает свой контракт. Будет уроком для кайфоломщиков!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 