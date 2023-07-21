Представитель Вендела встретится с руководством «Зенита» в Санкт-Петербурге

Походу прививку от бешенства делать поздно.
Я бы не отпускал игрока до конца контракта. Если он не играет, платить не надо и подписать другой договор он не сможет.
Вернётся и ножки будет кланиться!
Будущее Вендела в «Зените» остается неопределенным.
Его представитель в ближайшее время вылетит в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с руководством клуба.
Стороны будут искать правильное решение в сложившейся ситуации. Футболист не хочет возвращаться в Россию.
- В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
- С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
- Контракт бразильца с клубом действует до лета 2027-го.