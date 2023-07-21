Представитель Вендела встретится с руководством «Зенита» в Санкт-Петербурге

Будущее Вендела в «Зените» остается неопределенным.

Его представитель в ближайшее время вылетит в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с руководством клуба.

Стороны будут искать правильное решение в сложившейся ситуации. Футболист не хочет возвращаться в Россию.