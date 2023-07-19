Семак может сорвать трансфер Малкома в «Аль-Хиляль»

Вот реально, зачем газпрему продавать за такую цену. кого они сейчас купят в период санкций реально на замену? ну тип вы же не продаете за 70-80 мультов, что от этого предложения сложно отказаться. тут по сути отдают лучшего игрока за то же ,что и брали.
У главного тренера «Зенита» Сергея Семака есть возможность наложить вето на трансфер нападающего Малкома в саудовский «Аль-Хиляль». Воспользуется ли ею тренер, пока не сообщается.
Саудовцы планируют купить Малкома за 50 миллионов евро.
- У игрока еще 4 года контракта.
- Его купили в 2019 году у «Барселоны» за 40 миллионов.
- В феврале Малком получил паспорт России.