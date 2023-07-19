Семак может сорвать трансфер Малкома в «Аль-Хиляль»

У главного тренера «Зенита» Сергея Семака есть возможность наложить вето на трансфер нападающего Малкома в саудовский «Аль-Хиляль». Воспользуется ли ею тренер, пока не сообщается.

Саудовцы планируют купить Малкома за 50 миллионов евро.