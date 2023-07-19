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    Семак может сорвать трансфер Малкома в «Аль-Хиляль»

    У главного тренера «Зенита» Сергея Семака есть возможность наложить вето на трансфер нападающего Малкома в саудовский «Аль-Хиляль». Воспользуется ли ею тренер, пока не сообщается.

    Саудовцы планируют купить Малкома за 50 миллионов евро.

    • У игрока еще 4 года контракта.
    • Его купили в 2019 году у «Барселоны» за 40 миллионов.
    • В феврале Малком получил паспорт России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:24
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +794

      FCSpartakM 14 минут назад

      Вот реально, зачем газпрему продавать за такую цену. кого они сейчас купят в период санкций реально на замену? ну тип вы же не продаете за 70-80 мультов, что от этого предложения сложно отказаться. тут по сути отдают лучшего игрока за то же ,что и брали.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5431

      PAREVG. 58 минут назад

      Марионетка только исполняет волю кукловода.
      А кукловод в любой момент может назначить другую марионетку главным тренером.
      То есть, пока нет еврокубков, эта марионетка годится, как только еврокубки вернутся, сразу будет другая.

      4
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      Рейтинг: +325

      Мортус 1 час назад

      Насмешили. У Селдереича номер шышнацатый. Сначала Миллер, потом сельдереича жена, потом нацать помощников. Ну а потом это тельце. А Малком приостановит контракт и бесплатно проДвинецо домой.

      5
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      Рейтинг: +271

      Боров мясной 1 час назад

      Семак может?
      Его год ещё покормят и неустойку выплатят!
      Гнать взашей Семака и его банду!

      1
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      Рейтинг: +14733

      playsh 1 час назад

      Куда шея Миллера повернётся,туда голова Семака и поклонется...Без вариантов.

      6
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      Рейтинг: +348

      Айболид 1 час назад

      Трио бандуристов (внизу).

      1
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      Рейтинг: +8376

      nik55 > Айболид 29 минут назад

      и больной айболид

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      Ответить
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      Рейтинг: +8376

      nik55 > Айболид 29 минут назад

      и больной айболид

      0
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      Рейтинг: +8376

      nik55 1 час назад

      решает мюллер а не физрук

      7
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      Рейтинг: +14989

      R_a_i_n 1 час назад

      Сережа ничего не может.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +2184

      Болотоход 1 час назад

      Манекен не чего не решает в помойки!!

      6
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