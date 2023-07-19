Мостовой рассказал, к чему приведет уход Малкома и Вендела из «Зенита»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал потенциальные уходы из «Зенита» Малкома и Вендела.

О покупке Малкома за 50 миллионов евро договорился «Аль-Хиляль».

Вендел не хочет играть дальше «Зенит», он в Бразилии, откуда не вернулся из отпуска.

«Зенит» выиграл 5 последних сезонов РПЛ.

«Однозначно с уходом Малкома и Вендела – и не исключено, что ещe кого-то – мы можем говорить об интриге в чемпионате. Малком забил 20 с лишним мячей, а Вендел – топ. Если потеряешь двоих и на их место не приобретeшь таких же, то команда ослабнет. А так быстро найти замену сейчас сложно.

Одно дело, когда уходит защитник, – вместо него сразу приобретаешь защитника, но другое, когда у тебя уходит футболист, который 20 забивает и 15 отдаeт», – сказал Мостовой.