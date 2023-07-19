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    • Мостовой рассказал, к чему приведет уход Малкома и Вендела из «Зенита»

    Мостовой рассказал, к чему приведет уход Малкома и Вендела из «Зенита»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал потенциальные уходы из «Зенита» Малкома и Вендела.

    • О покупке Малкома за 50 миллионов евро договорился «Аль-Хиляль».
    • Вендел не хочет играть дальше «Зенит», он в Бразилии, откуда не вернулся из отпуска.
    • «Зенит» выиграл 5 последних сезонов РПЛ.

    «Однозначно с уходом Малкома и Вендела – и не исключено, что ещe кого-то – мы можем говорить об интриге в чемпионате. Малком забил 20 с лишним мячей, а Вендел – топ. Если потеряешь двоих и на их место не приобретeшь таких же, то команда ослабнет. А так быстро найти замену сейчас сложно.

    Одно дело, когда уходит защитник, – вместо него сразу приобретаешь защитника, но другое, когда у тебя уходит футболист, который 20 забивает и 15 отдаeт», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5687

      Питерский князь 1 час назад

      Сказал всё правильно. С учетом того, что у нас нет норм напа, быть беде. Работы для Медведева непочатый край!

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