Малком ответил на вопрос, когда Вендел вернется в «Зенит»

Нападающий «Зенита» Малком высказался о ситуации со своим одноклубником Венделом.
Бразилец находится на родине, отказываясь возвращаться в расположение клуба.
«Не знаю, когда Вендел вернeтся в «Зенит». Знаю, что у него проблемы в семье.
Важнее, что мы завоевали Суперкубок и многие бразильцы здесь. Я очень рад этому!» – заявил Малком.
- В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
- С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
- Контракт игрока с клубом действует до лета 2027-го.
Источник: «Чемпионат»