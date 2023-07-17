Малком ответил на вопрос, когда Вендел вернется в «Зенит»

Нападающий «Зенита» Малком высказался о ситуации со своим одноклубником Венделом.

Бразилец находится на родине, отказываясь возвращаться в расположение клуба.

«Не знаю, когда Вендел вернeтся в «Зенит». Знаю, что у него проблемы в семье.

Важнее, что мы завоевали Суперкубок и многие бразильцы здесь. Я очень рад этому!» – заявил Малком.