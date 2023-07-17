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    Малком ответил на вопрос, когда Вендел вернется в «Зенит»

    Нападающий «Зенита» Малком высказался о ситуации со своим одноклубником Венделом.

    Бразилец находится на родине, отказываясь возвращаться в расположение клуба.

    «Не знаю, когда Вендел вернeтся в «Зенит». Знаю, что у него проблемы в семье.

    Важнее, что мы завоевали Суперкубок и многие бразильцы здесь. Я очень рад этому!» – заявил Малком.

    • В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
    • С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
    • Контракт игрока с клубом действует до лета 2027-го.

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    Источник: «Чемпионат»

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    17.07.2023 23:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15545

      Алексей З 12 минут назад

      Идиоты
      Не проще озаглавить , что Малком не знает когда вернётся Вендел.

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