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    • В Госдуме предложили ввести запрет на легионеров в российском футболе

    В Госдуме предложили ввести запрет на легионеров в российском футболе

    Депутат Госдумы Роман Терюшков считает, что иностранные футболисты не должны играть за российские клубы. Он призвал ввести запрет на легионеров.

    «Государственная политика в области содействия занятости населения не распространяется на российский футбол. События футбольного межсезонья оставляют тягостное впечатление. Ведущие клубы РПЛ продолжают закупать иностранцев, ориентированные на Запад российские футболисты перебегают в зарубежные чемпионаты, а на смену им приходят бразильцы, другие южноамериканцы, игроки из Африки.

    Получается так, что наши Ивановы и Петровы продолжают «полировать» скамейку, наблюдая за Мозесами и Промесами.

    Настало время вводить запрет на мигрантов в российском футболе по примеру ХМАО, где на 2022 год было установлено ограничение хозяйствующим субъектам на привлечение иностранных граждан к определенным видам деятельности, таким как образование, производство детского питания, деятельность легкового такси, городские и пригородные перевозки пассажиров и прочее.

    Для футбольных клубов, которые финансируются из региональных и местных бюджетов, госкорпорациями, добывающими и перерабатывающими компаниями, должно быть введено правило: никаких легионеров-мигрантов. Вся государственная поддержка должна идти исключительно на создание трудовых мест для граждан нашей страны и усиление футбольного имиджа России.

    Восстановив спортивный суверенитет, мы уже через 5-7 лет получим поколение, способное побеждать как в клубных турнирах, так и на уровне сборных», – сказал Терюшков.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 17:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14800

      R_a_i_n 1 минуту назад

      Мозг себе запрети.

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      Рейтинг: +6518

      Давид59 13 минут назад

      Мало того, что в Европе не играем, так нам хотят запретить видеть футбольных звёзд. Надеюсь, до этого охренительного закона дело не дойдёт.

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      Рейтинг: +7212

      Semenycch 14 минут назад

      Шариковы расплодились без контрацепции и заполонили эту святую землю, приперлись и в Думу Государственную, Терюшков яркий представитель.

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