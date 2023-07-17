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  • В Госдуме предложили ввести запрет на легионеров в российском футболе

В Госдуме предложили ввести запрет на легионеров в российском футболе

17 июля 2023, 17:27
25

Депутат Госдумы Роман Терюшков считает, что иностранные футболисты не должны играть за российские клубы. Он призвал ввести запрет на легионеров.

«Государственная политика в области содействия занятости населения не распространяется на российский футбол. События футбольного межсезонья оставляют тягостное впечатление. Ведущие клубы РПЛ продолжают закупать иностранцев, ориентированные на Запад российские футболисты перебегают в зарубежные чемпионаты, а на смену им приходят бразильцы, другие южноамериканцы, игроки из Африки.

Получается так, что наши Ивановы и Петровы продолжают «полировать» скамейку, наблюдая за Мозесами и Промесами.

Настало время вводить запрет на мигрантов в российском футболе по примеру ХМАО, где на 2022 год было установлено ограничение хозяйствующим субъектам на привлечение иностранных граждан к определенным видам деятельности, таким как образование, производство детского питания, деятельность легкового такси, городские и пригородные перевозки пассажиров и прочее.

Для футбольных клубов, которые финансируются из региональных и местных бюджетов, госкорпорациями, добывающими и перерабатывающими компаниями, должно быть введено правило: никаких легионеров-мигрантов. Вся государственная поддержка должна идти исключительно на создание трудовых мест для граждан нашей страны и усиление футбольного имиджа России.

Восстановив спортивный суверенитет, мы уже через 5-7 лет получим поколение, способное побеждать как в клубных турнирах, так и на уровне сборных», – сказал Терюшков.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Терюшков Роман
Комментарии (25)
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Давид59
1689605507
Мало того, что в Европе не играем, так нам хотят запретить видеть футбольных звёзд. Надеюсь, до этого охренительного закона дело не дойдёт.
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R_a_i_n
1689606244
Мозг себе запрети.
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Persona_non_Grata
1689606667
Боже, какой ИДИОТ !!! (((
Ответить
Persona_non_Grata
1689607272
КОЗЛИНА !!! Я в в субботу был в травпункте - из 10 врачей 8 !!!! с не русскими фамилиями и именами , где наши врачи, водители, продавцы, ..... ??? Это тебя не волнует !!! Куда не глянь, кругом мигранты - дома строят, такси водят, асфальт кладут, ....... АУ !!! Где ИВАНОВЫ и ПЕТРОВЫ !!!???... ( ВОТ ГДЕ "ТЯГОСТНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ" )
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BRO_football
1689607974
Люди, которые нихрена не понимают в футболе, принимают законы, касающиеся регулирования футбола! К сожалению, такая ситуация в России не только с футболом.
Ответить
Антибиотик
1689612879
Не зря Путин говорит, что наша страна не будет изолироваться и продолжит работать на международных рынках. А эти умники стремятся сами к самоизоляции. А это путь в никуда. Сначала мы вот таких деятелей выбираем в госдуму, а потом они нам гадят в жизни. А какие законы они еще могут принять? Двухлитровые бутылки с пивом уже запретили, чтобы меньше пили, теперь люди берут по две полторашки). Вот теперь в спорт полезли. В святая святых! Очень хочется их послать далеко, но они и тут закон изобрели...
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PAREVG.
1689617774
В принципе согласен, НО, только до тех пор пока нет еврокубков. Когда вернут еврокубки - установить лимит 5 в заявке на сезон, и не более 3х на поле. Нобом.же.клубу на это плевать,они будут своих мартыхаев скупать и дальше, и сразу давать гражданство...
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Garrincha58
1689622618
а как же быть с мигрантами они уже заполонили всю Россию скоро в магазинах и на улицах русскую речь не услышишь
Ответить
Spirit_78
1689626354
А я предлагаю начать с бесконтрольной миграции из Средней Азии (хотя бы для начала решить вопрос с липовыми сертификатами о знании русского языка). Работайте, дармоеды думовские, скоро детей страшно будет в школу отдавать (в некоторых местах уже так).
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Январь 59
1689671617
Во времена СССР, были такой клуб Динамо Тбилиси, в котором играли только грузинские футболисты, и среди таких игроков как Чивадде, Сулаквелидзе, Дараселия, Гуцаев, Шенгелилия невозможно было даже представить Блохина или Протасова(потому как это была сборная СССР), а уж про ребят африканского происхождения и подавно. Тем не менее брали Кубок Кубков. Кроме того был в СССР И киевское Динамо, которое дважды брали Кубок Кубков, и тоже все игроки -воспитанники украинского футбола. Днепропетровский Днепр, Московский Спартак тоже вполне удачно играли в еврокубках, и тоже не имели инсранцев. Я согласен, что начинать нужно с хох-лохов и таджиков на наших предприятиях, но и иметь в клубе 8-9 иностранных второсортных мяченогов тоже стыдно. За все клубы
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