В Госдуме предложили ввести запрет на легионеров в российском футболе

Депутат Госдумы Роман Терюшков считает, что иностранные футболисты не должны играть за российские клубы. Он призвал ввести запрет на легионеров.

«Государственная политика в области содействия занятости населения не распространяется на российский футбол. События футбольного межсезонья оставляют тягостное впечатление. Ведущие клубы РПЛ продолжают закупать иностранцев, ориентированные на Запад российские футболисты перебегают в зарубежные чемпионаты, а на смену им приходят бразильцы, другие южноамериканцы, игроки из Африки.

Получается так, что наши Ивановы и Петровы продолжают «полировать» скамейку, наблюдая за Мозесами и Промесами.

Настало время вводить запрет на мигрантов в российском футболе по примеру ХМАО, где на 2022 год было установлено ограничение хозяйствующим субъектам на привлечение иностранных граждан к определенным видам деятельности, таким как образование, производство детского питания, деятельность легкового такси, городские и пригородные перевозки пассажиров и прочее.

Для футбольных клубов, которые финансируются из региональных и местных бюджетов, госкорпорациями, добывающими и перерабатывающими компаниями, должно быть введено правило: никаких легионеров-мигрантов. Вся государственная поддержка должна идти исключительно на создание трудовых мест для граждан нашей страны и усиление футбольного имиджа России.

Восстановив спортивный суверенитет, мы уже через 5-7 лет получим поколение, способное побеждать как в клубных турнирах, так и на уровне сборных», – сказал Терюшков.