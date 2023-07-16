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    Фернандес приступил к работе на базе «Зенита»

    Защитник Марио Фернандес прибыл в расположение «Зенита». Он работает на базе по индивидуальной программе.

    К общей группе бразилец должен присоединиться через полторы недели, то есть первый тур РПЛ Марио пропустит.

    Набрать форму игрок должен за две-три недели – таковы ожидания тренеров.

    • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
    • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
    • Ожидается, что Марио заключит с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2091

      Болотоход 48 минут назад

      Баклажаны точно что то замутили!
      Какую то схему помойка прокручивает((!
      Опять стыдно за нищих))))

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      Рейтинг: +30

      upiter535 > Болотоход 43 минуты назад

      У тебя в голове мозги или кю?

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