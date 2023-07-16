Фернандес приступил к работе на базе «Зенита»

Баклажаны точно что то замутили!
Какую то схему помойка прокручивает((!
Опять стыдно за нищих))))
Защитник Марио Фернандес прибыл в расположение «Зенита». Он работает на базе по индивидуальной программе.
К общей группе бразилец должен присоединиться через полторы недели, то есть первый тур РПЛ Марио пропустит.
Набрать форму игрок должен за две-три недели – таковы ожидания тренеров.
- В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
- Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
- Ожидается, что Марио заключит с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро.