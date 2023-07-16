Фернандес приступил к работе на базе «Зенита»

Защитник Марио Фернандес прибыл в расположение «Зенита». Он работает на базе по индивидуальной программе.

К общей группе бразилец должен присоединиться через полторы недели, то есть первый тур РПЛ Марио пропустит.

Набрать форму игрок должен за две-три недели – таковы ожидания тренеров.