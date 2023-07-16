Андрей Мостовой выделил момент матча за Суперкубок, когда у него пошли мурашки

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой доволен атмосферой на Суперкубке России против ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти).

Игру приняла «Казань Арена».

Мостовой вышел на замену во 2-м тайме.

«Зенит» выиграл 8-й Суперкубок – это рекорд.

«Атмосфера? Последняя такая игра состоялась год назад, когда мы боролись за Суперкубок со «Спартаком». Были фанаты. Конечно, получается совсем другой уровень. Тебя гонят болельщики и с той, и с другой стороны. Когда обе трибуны начали петь перед началом матча, у меня пошли мурашки по коже», – сказал Мостовой.