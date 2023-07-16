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  • Шнуров назвал двух футболистов «Зенита», которые «отвратительно» сыграли с ЦСКА

Шнуров назвал двух футболистов «Зенита», которые «отвратительно» сыграли с ЦСКА

16 июля 2023, 13:58
11

Основатель группировки «Ленинград» Сергей Шнуров оценил игру зенитовцев Малкома и Клаудиньо в матче против ЦСКА за Суперкубок России (0:0. 5:4 по пенальти).

«Как мне игра Малкома и Клаудиньо? Никак. Не знаю, связано ли это со слухами об их возможном уходе... Я будущее не вижу, могу говорить про эту игру. В матче за Суперкубок они сыграли отвратительно», – считает болельщик «Зенита».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Малком Клаудиньо
Комментарии (11)
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Project Бабангида
1689506228
ну так и у тебя Серёжа не каждая песня хит
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erybov1965
1689506292
Контракт хороший есть,гражданство получили(польза только Зениту-надо было гражданство Санкт-Петербургской республики дать) .В полную силу будут играть только против Спартака.Вот такая история.
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Пингвины Антарктиды
1689507730
В полузащиту к Клаудиньо нужен ещё хавбек
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Skull_Boy
1689507763
Обосрались все, кроме Сантоса
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Persona_non_Grata
1689530160
А чего только два то ???
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