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    • Шнуров назвал двух футболистов «Зенита», которые «отвратительно» сыграли с ЦСКА

    Шнуров назвал двух футболистов «Зенита», которые «отвратительно» сыграли с ЦСКА

    Основатель группировки «Ленинград» Сергей Шнуров оценил игру зенитовцев Малкома и Клаудиньо в матче против ЦСКА за Суперкубок России (0:0. 5:4 по пенальти).

    «Как мне игра Малкома и Клаудиньо? Никак. Не знаю, связано ли это со слухами об их возможном уходе... Я будущее не вижу, могу говорить про эту игру. В матче за Суперкубок они сыграли отвратительно», – считает болельщик «Зенита».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2081

      Болотоход 46 минут назад

      Видать точно второстняк бразилы бежать собрались с помойки

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3100

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Кроме Мишаньки Кержакова все играли отвратно. Но тем не менее коням и этот Зенит не по зубам.

      0
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      Рейтинг: +14742

      Skull_Boy 3 часа назад

      Обосрались все, кроме Сантоса

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +72

      Пингвины Антарктиды 3 часа назад

      В полузащиту к Клаудиньо нужен ещё хавбек

      0
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      Рейтинг: +230

      erybov1965 3 часа назад

      Контракт хороший есть,гражданство получили(польза только Зениту-надо было гражданство Санкт-Петербургской республики дать) .В полную силу будут играть только против Спартака.Вот такая история.

      0
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      Рейтинг: +40111

      Project Бабангида 3 часа назад

      ну так и у тебя Серёжа не каждая песня хит

      4
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      Рейтинг: +5019

      Эном айс > Project Бабангида 2 часа назад



      Мне бы в небо,мне бы в небо.
      Здесь я был,а там я не был.
      Мне бы в небо,мне бы в небо.
      Здесь я был а там я не был.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +40111

      Project Бабангида > Эном айс 1 час назад

      "всё это похоже на какую то разводку
      наркотики нельзя но можно водку"

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