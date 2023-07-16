Шнуров назвал двух футболистов «Зенита», которые «отвратительно» сыграли с ЦСКА

Видать точно второстняк бразилы бежать собрались с помойки
Основатель группировки «Ленинград» Сергей Шнуров оценил игру зенитовцев Малкома и Клаудиньо в матче против ЦСКА за Суперкубок России (0:0. 5:4 по пенальти).
«Как мне игра Малкома и Клаудиньо? Никак. Не знаю, связано ли это со слухами об их возможном уходе... Я будущее не вижу, могу говорить про эту игру. В матче за Суперкубок они сыграли отвратительно», – считает болельщик «Зенита».
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