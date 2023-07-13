Капитан «Ливерпуля» согласился перейти в клуб Джеррарда из Саудовской Аравии

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон согласился перейти в «Аль-Иттифак», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Хендерсон получил разрешение от Юргена Клоппа на смену клуба. Теперь сделка зависит от «Ливерпуля» и «Аль-Иттифак» – клубы должны согласовать сумму трансфера.

Сообщалось, что в случае перехода англичанин сможет зарабатывать в четыре раза больше, чем в «Ливерпуле».