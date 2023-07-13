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    • Капитан «Ливерпуля» согласился перейти в клуб Джеррарда из Саудовской Аравии

    Капитан «Ливерпуля» согласился перейти в клуб Джеррарда из Саудовской Аравии

    Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон согласился перейти в «Аль-Иттифак», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

    Хендерсон получил разрешение от Юргена Клоппа на смену клуба. Теперь сделка зависит от «Ливерпуля» и «Аль-Иттифак» – клубы должны согласовать сумму трансфера.

    Сообщалось, что в случае перехода англичанин сможет зарабатывать в четыре раза больше, чем в «Ливерпуле».

    • «Аль-Иттифак» тренирует Стивен Джеррард.
    • Хендерсон – действующий капитан «Ливерпуля».
    • Его контракт с клубом действует до 2025 года.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 17:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +48

      Odnazhdy 3 часа назад

      Ждем когда саудовские клубы станут лучшими в Азии, а там и до тучших в мире рукой подать.)))

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