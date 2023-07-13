«Фейеноорд» не пойдет на компромисс с «Динамо» по Захаряну

«Фейеноорд» работает над трансфером полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

При этом голландский клуб не собирается платить за игрока требуемую сумму, поскольку его контракт истекает через год.

Сообщалось, что «Динамо» хочет заработать на продаже хавбека 15 миллионов евро, а «Фейеноорд» предлагает 8 миллионов.