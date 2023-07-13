«Фейеноорд» не пойдет на компромисс с «Динамо» по Захаряну

«Фейеноорд» работает над трансфером полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.
При этом голландский клуб не собирается платить за игрока требуемую сумму, поскольку его контракт истекает через год.
Сообщалось, что «Динамо» хочет заработать на продаже хавбека 15 миллионов евро, а «Фейеноорд» предлагает 8 миллионов.
- Рыночная стоимость Захаряна – 15 миллионов евро.
- В прошлом сезоне футболист забил 5 голов и сделал 10 ассистов в 37 матчах.
- Ранее его пытались купить «Галатасарай» и «Челси».
Источник: твиттер журналиста Грача Хачатряна