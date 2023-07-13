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    «Фейеноорд» не пойдет на компромисс с «Динамо» по Захаряну

    «Фейеноорд» работает над трансфером полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

    При этом голландский клуб не собирается платить за игрока требуемую сумму, поскольку его контракт истекает через год.

    Сообщалось, что «Динамо» хочет заработать на продаже хавбека 15 миллионов евро, а «Фейеноорд» предлагает 8 миллионов.

    • Рыночная стоимость Захаряна – 15 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне футболист забил 5 голов и сделал 10 ассистов в 37 матчах.
    • Ранее его пытались купить «Галатасарай» и «Челси».

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    Источник: твиттер журналиста Грача Хачатряна

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +15455

      Алексей З 1 час назад

      8 хорошая цена.
      Есть сомнения , что Фейеноорд и эти деньги за него предлагал.
      Мутят армяне.
      Уйдёт за 5 или бесплатно через год.

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      Рейтинг: +1298

      SLADE2019 > Алексей З 31 минуту назад

      В ВТБ что, армяне рулят? Что то ты, брат перепутал.

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      Рейтинг: +15455

      Алексей З > SLADE2019 15 минут назад

      Источник новости смотри.

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      Рейтинг: +1298

      SLADE2019 2 часа назад

      Нормально, вчера 25 было, сегодня уже 15. Тогда завтра пусть за 8 продают. Все будет хорошо. Особенно Захаряну.

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