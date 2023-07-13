«Торино» и «Верона» готовы выкупить Миранчука, но при одном условии

Будущее полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука остается неопределенным.

Клуб из Бергамо готов продать игрока за 8-9 миллионов евро.

На российского хавбека претендуют «Торино» и «Верона», но они согласны заплатить только 5-6 миллионов евро.

Стороны продолжают переговоры, пытаясь найти компромиссный вариант.