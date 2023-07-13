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    • «Торино» и «Верона» готовы выкупить Миранчука, но при одном условии

    «Торино» и «Верона» готовы выкупить Миранчука, но при одном условии

    Будущее полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука остается неопределенным.

    Клуб из Бергамо готов продать игрока за 8-9 миллионов евро.

    На российского хавбека претендуют «Торино» и «Верона», но они согласны заплатить только 5-6 миллионов евро.

    Стороны продолжают переговоры, пытаясь найти компромиссный вариант.

    • 27-летний Миранчук играет в Италии с 2020 года.
    • В прошлом сезоне он выступал за «Торино» на правах аренды: 31 матч, 4 гола, 6 ассистов.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1641

      koli4ka 3 минуты назад

      Да пускай скинуться оба клуба по 4-4,5 ляма и купят Алексея у бергамосов за требуемых 8-9 лямов. Играть же он будет строго,согласно графику,а лучше честно через раз.

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      Рейтинг: +2658

      alefreddy 34 минуты назад

      цена все катиться вниз далее РПЛ

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