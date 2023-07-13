«Торино» и «Верона» готовы выкупить Миранчука, но при одном условии

Да пускай скинуться оба клуба по 4-4,5 ляма и купят Алексея у бергамосов за требуемых 8-9 лямов. Играть же он будет строго,согласно графику,а лучше честно через раз.
Будущее полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука остается неопределенным.
Клуб из Бергамо готов продать игрока за 8-9 миллионов евро.
На российского хавбека претендуют «Торино» и «Верона», но они согласны заплатить только 5-6 миллионов евро.
Стороны продолжают переговоры, пытаясь найти компромиссный вариант.
- 27-летний Миранчук играет в Италии с 2020 года.
- В прошлом сезоне он выступал за «Торино» на правах аренды: 31 матч, 4 гола, 6 ассистов.