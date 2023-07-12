«Рубин» определился с будущим Дзагоева: решение принял Рахимов

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов сообщил, что клуб не будет продлевать контракт с полузащитником Аланом Дзагоевым.

– Контракт Алана закончился и продлен не будет.

– Почему решили расстаться? Связано это ли с его травматичностью?

– Нет‑нет. Это больше вопросы к главного тренеру. Он классный футболист с богатейшим опытом, но это решение тренера