«Рубин» определился с будущим Дзагоева: решение принял Рахимов

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов сообщил, что клуб не будет продлевать контракт с полузащитником Аланом Дзагоевым.
– Контракт Алана закончился и продлен не будет.
– Почему решили расстаться? Связано это ли с его травматичностью?
– Нет‑нет. Это больше вопросы к главного тренеру. Он классный футболист с богатейшим опытом, но это решение тренера
- В прошедшем сезоне Дзагоев забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 20 матчах.
- 33-летний футболист был в «Рубине» с сентября.
- Казанцы выиграли Первую лигу и вернулись в РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»