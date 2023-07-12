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    • «Рубин» определился с будущим Дзагоева: решение принял Рахимов

    «Рубин» определился с будущим Дзагоева: решение принял Рахимов

    Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов сообщил, что клуб не будет продлевать контракт с полузащитником Аланом Дзагоевым.

    – Контракт Алана закончился и продлен не будет.

    – Почему решили расстаться? Связано это ли с его травматичностью?

    – Нет‑нет. Это больше вопросы к главного тренеру. Он классный футболист с богатейшим опытом, но это решение тренера

    • В прошедшем сезоне Дзагоев забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 20 матчах.
    • 33-летний футболист был в «Рубине» с сентября.
    • Казанцы выиграли Первую лигу и вернулись в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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