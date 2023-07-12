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  • «Рубин» определился с будущим Дзагоева: решение принял Рахимов

«Рубин» определился с будущим Дзагоева: решение принял Рахимов

12 июля 2023, 15:17
2

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов сообщил, что клуб не будет продлевать контракт с полузащитником Аланом Дзагоевым.

– Контракт Алана закончился и продлен не будет.

– Почему решили расстаться? Связано это ли с его травматичностью?

– Нет‑нет. Это больше вопросы к главного тренеру. Он классный футболист с богатейшим опытом, но это решение тренера

  • В прошедшем сезоне Дзагоев забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 20 матчах.
  • 33-летний футболист был в «Рубине» с сентября.
  • Казанцы выиграли Первую лигу и вернулись в РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Рубин Дзагоев Алан Рахимов Рашид
Комментарии (2)
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zigbert
1689166848
У самого Дзагоева скорей всего тоже нет большого желания играть за Рубин.
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моэм
1689167187
30% игр , конечно травматичность....больной , т.е. очень больной человек.
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