«Спартак» объявил о покупке Бонгонда

гондоба. у вас там ошибка в заголовке. поздравляю клуп спортаг с очередным зулусом из конго. педикулёзный номэд уже, понятно, бухает на радостях свой стандартный стеклоочиститель, запивая омывайкой. болотоход щас вылезет из бачка, пойдёт собирать бутылки и, скорее всего, к вечеру достигнет нужной суммы на фунфырик. гы-гы!
Нападающий «Кадиса» Тео Бонгода официально перешел в «Спартак».
По информации источников, сумма сделки составила 7+3 миллиона евро.
Контракт рассчитан на три года. Игрок будет выступать под 77-м номером.
- В прошлом сезоне он забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 32 матчах в составе «Кадиса».
- 27-летний нападающий выступает за сборную ДР Конго.
- «Спартак» стартует в сезоне на следующей неделе.