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    «Спартак» объявил о покупке Бонгонда

    Нападающий «Кадиса» Тео Бонгода официально перешел в «Спартак».

    По информации источников, сумма сделки составила 7+3 миллиона евро.

    Контракт рассчитан на три года. Игрок будет выступать под 77-м номером.

    • В прошлом сезоне он забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 32 матчах в составе «Кадиса».
    • 27-летний нападающий выступает за сборную ДР Конго.
    • «Спартак» стартует в сезоне на следующей неделе.

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    Источник: телеграм-канал «Спартака»

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    Сегодня, 10:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5188

      fakeid 6 минут назад

      гондоба. у вас там ошибка в заголовке. поздравляю клуп спортаг с очередным зулусом из конго. педикулёзный номэд уже, понятно, бухает на радостях свой стандартный стеклоочиститель, запивая омывайкой. болотоход щас вылезет из бачка, пойдёт собирать бутылки и, скорее всего, к вечеру достигнет нужной суммы на фунфырик. гы-гы!

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