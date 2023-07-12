Фернандес прилетел в Петербург для подписания контракта с «Зенитом»

Зениту этот насквозь больной пенсионер на фиг не нужен. Разве что он нужен Семаку, чтобы таким образом подгадить ЦСКА. Конечно, ЦСКА он бы тоже не усилил, но если бы он туда вернулся, конские фанаты были бы счастливы.
Защитник Марио Фернандес прибыл в Санкт-Петербург. Вскоре он подпишет контракт с «Зенитом».
Это информация бразильского журналиста Фабио Алейшо.
- В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
- Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
- Ожидается, что Марио официально заключит с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.