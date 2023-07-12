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    • Фернандес прилетел в Петербург для подписания контракта с «Зенитом»

    Фернандес прилетел в Петербург для подписания контракта с «Зенитом»

    Защитник Марио Фернандес прибыл в Санкт-Петербург. Вскоре он подпишет контракт с «Зенитом».

    Это информация бразильского журналиста Фабио Алейшо.

    • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
    • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
    • Ожидается, что Марио официально заключит с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.

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    Источник: телеграм-канал Фабио Алейшо

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12791

      Вомбат 7 минут назад

      Зениту этот насквозь больной пенсионер на фиг не нужен. Разве что он нужен Семаку, чтобы таким образом подгадить ЦСКА. Конечно, ЦСКА он бы тоже не усилил, но если бы он туда вернулся, конские фанаты были бы счастливы.

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      Рейтинг: +24851

      DOCTOR PENALTY 23 минуты назад

      Чтоб тебя кони затоптали... )))

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      Рейтинг: +1062

      mig28 35 минут назад

      Мдааа...не ожидал, что он всё-таки подпишет. Принципы похоже не его конёк. Понятно, что решают бабки в нынешнее время, но одно, когда ты сезон-два поиграл, а тут 9 лет отпахал. Предателем не назовешь, но гниловатый поступок

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      Рейтинг: +3056

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Добро пожаловать! По силам ли ему Зенит? Гыгыгы

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