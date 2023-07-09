Гаджиев: «У Бердыева с «Динамо» Мх бессрочный контракт»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера.

«На самом деле, у нас бессрочный договор с точки зрения времени. Поскольку проект у нас большой, его за год, два или три не сделаешь. А это как раз то, что интересует и Бердыева, и нас», – сказал Гаджиев.