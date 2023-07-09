Феликс может вернуться в «Бенфику»

У Бенфики денег не хватит на аренду. Если только бесплатно отдавать. Но не думаю, что это в интересах Атлетико. Тем более, на Феликса спрос появился.
Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс в конце трансферного окна может уйти в аренду в «Бенфику». Об этом сообщили в Португалии.
Игрок готов вернуться на родину. Он считает, что «Бенфика» поможет ему перезапустить карьеру.
- Феликс рассчитывает выступать в Лиге чемпионов, поэтому отказал нескольким командам АПЛ «из второго эшелона».
- Португалец в 1-м полугодии был в аренде в «Челси».
- Мадридцы в 2019-м заплатили «Бенфике» за игрока 127 миллионов евро.