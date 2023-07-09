Феликс может вернуться в «Бенфику»

Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс в конце трансферного окна может уйти в аренду в «Бенфику». Об этом сообщили в Португалии.

Игрок готов вернуться на родину. Он считает, что «Бенфика» поможет ему перезапустить карьеру.