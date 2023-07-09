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    Феликс может вернуться в «Бенфику»

    Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс в конце трансферного окна может уйти в аренду в «Бенфику». Об этом сообщили в Португалии.

    Игрок готов вернуться на родину. Он считает, что «Бенфика» поможет ему перезапустить карьеру.

    • Феликс рассчитывает выступать в Лиге чемпионов, поэтому отказал нескольким командам АПЛ «из второго эшелона».
    • Португалец в 1-м полугодии был в аренде в «Челси».
    • Мадридцы в 2019-м заплатили «Бенфике» за игрока 127 миллионов евро.

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    Источник: Notícias ao Minuto

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    Сегодня, 18:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1796

      GermanVo 1 час назад

      У Бенфики денег не хватит на аренду. Если только бесплатно отдавать. Но не думаю, что это в интересах Атлетико. Тем более, на Феликса спрос появился.

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