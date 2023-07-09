«Мир на хорошей скорости летит к чертям»: Менье осудил бельгийский закон о смене пола и имени

Защитник дортмундской «Боруссии» и сборной Бельгии Тома Менье недоволен законом Бельгии, который позволит несколько раз менять пол и имя.

«Мир на хорошей скорости летит к чертям», – написал Менье в твиттере.

Игроку ответил профессор Фабрицио Буселла: «Это пренебрежение к тем, кто не такой, как все. Чем это вас беспокоит?».

Менье ответил в трех пунктах.

«1. Молодежь находит в смене пола ответ на плохое самочувствие. Это неосознанное насилие. Никакой трансфобии, только факт.

2. Государство будет участвовать в том, что должно быть продуманным выбором. Подростки благодаря этому закону не получат психологическую помощь.

3. Нельзя выбирать сексуальную ориентацию по меню».