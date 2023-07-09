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    • «Мир на хорошей скорости летит к чертям»: Менье осудил бельгийский закон о смене пола и имени

    «Мир на хорошей скорости летит к чертям»: Менье осудил бельгийский закон о смене пола и имени

    Защитник дортмундской «Боруссии» и сборной Бельгии Тома Менье недоволен законом Бельгии, который позволит несколько раз менять пол и имя.

    «Мир на хорошей скорости летит к чертям», – написал Менье в твиттере.

    Игроку ответил профессор Фабрицио Буселла: «Это пренебрежение к тем, кто не такой, как все. Чем это вас беспокоит?».

    Менье ответил в трех пунктах.

    «1. Молодежь находит в смене пола ответ на плохое самочувствие. Это неосознанное насилие. Никакой трансфобии, только факт.

    2. Государство будет участвовать в том, что должно быть продуманным выбором. Подростки благодаря этому закону не получат психологическую помощь.

    3. Нельзя выбирать сексуальную ориентацию по меню».

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    Источник: твиттер Тома Менье

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    Сегодня, 17:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14621

      R_a_i_n 48 минут назад

      Есть еще там здравые люди.

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