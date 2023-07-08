35-летний Думбия ответил, готов ли рассмотреть предложения из России

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия приехал в Россию на товарищеские матчи с «Динамо» и ответил на вопросы медиа.

«Нет сожаления, что закончил с футболом. У меня карьера длиною в 18 лет. Пока я ни о чeм не говорю. В моeм положении я взял паузу. Если будет предложение из России, то готов ли рассмотреть? Я об этом подумаю, если это будет.

Чувствую себя готовым играть в России на таком уровне? Физически было тяжело. Была большая пауза – я не тренировался и не играл. С тренировками можно вернуть всe. Сейду Думбия ждeт предложения из РПЛ? Нет.

У футболиста бывает такой момент, когда наступает профессиональный тупик. Когда нужно время, чтобы сбросить всe ненужное с головы. А через некоторое время посмотреть на ситуацию с другой стороны и вернуться. На данный момент у меня такая ситуация. Мне нужно время, чтобы немного переосмыслить происходящее», – сказал 35-летний ивуариец.