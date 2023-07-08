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    • 35-летний Думбия ответил, готов ли рассмотреть предложения из России

    35-летний Думбия ответил, готов ли рассмотреть предложения из России

    Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия приехал в Россию на товарищеские матчи с «Динамо» и ответил на вопросы медиа.

    «Нет сожаления, что закончил с футболом. У меня карьера длиною в 18 лет. Пока я ни о чeм не говорю. В моeм положении я взял паузу. Если будет предложение из России, то готов ли рассмотреть? Я об этом подумаю, если это будет.

    Чувствую себя готовым играть в России на таком уровне? Физически было тяжело. Была большая пауза – я не тренировался и не играл. С тренировками можно вернуть всe. Сейду Думбия ждeт предложения из РПЛ? Нет.

    У футболиста бывает такой момент, когда наступает профессиональный тупик. Когда нужно время, чтобы сбросить всe ненужное с головы. А через некоторое время посмотреть на ситуацию с другой стороны и вернуться. На данный момент у меня такая ситуация. Мне нужно время, чтобы немного переосмыслить происходящее», – сказал 35-летний ивуариец.

    • Думбия был в ЦСКА в 2010-2015 годах.
    • С командой он трижды брал РПЛ.
    • Думбия завершил карьеру в 2021 году.

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    Источник: «Чемпионат»

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