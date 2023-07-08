Думбия вместе с игроками ЦСКА получил серебряную медаль РПЛ

Экс-нападающий ЦСКА Сейду Думбия поучаствовал в церемонии награждения московской команды.
В прошлом сезоне РПЛ армейцы финишировали на втором месте, заработав серебряные медали.
Думбия также получил медаль. Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба Премьер-лиги.
- Футболистов награждали после 1-го матча Братского кубка против «Динамо» (0:5).
- Думбия вышел на замену на 80-й минуте.
- Ивуариец выступал за ЦСКА с 2010 по 2015 год, а также в первой половине сезона-2015/16 (150 матчей, 95 голов, 36 ассистов).
Источник: телеграм-канал РПЛ