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    • Думбия вместе с игроками ЦСКА получил серебряную медаль РПЛ

    Думбия вместе с игроками ЦСКА получил серебряную медаль РПЛ

    Экс-нападающий ЦСКА Сейду Думбия поучаствовал в церемонии награждения московской команды.

    В прошлом сезоне РПЛ армейцы финишировали на втором месте, заработав серебряные медали.

    Думбия также получил медаль. Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба Премьер-лиги.

    • Футболистов награждали после 1-го матча Братского кубка против «Динамо» (0:5).
    • Думбия вышел на замену на 80-й минуте.
    • Ивуариец выступал за ЦСКА с 2010 по 2015 год, а также в первой половине сезона-2015/16 (150 матчей, 95 голов, 36 ассистов).

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    Источник: телеграм-канал РПЛ

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