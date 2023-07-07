18-летний Гюлер объяснил, почему выбрал «Реал»

Новичок «Реала» Арда Гюлер прокомментировал свой переход в мадридский клуб.
«Я хочу стать легендой «Реала». Это лучший клуб мира. Я очень горжусь. Предложений было много, но переход в «Реал» всегда был моим приоритетом. Как только появился этот вариант, все остальное потеряло ценность», – сказал 18-летний турок.
- На родине Гюлера часто называют «турецким Месси».
- В 35 матчах прошлого сезона Арда забил 6 голов и сделал 7 ассистов.
- Сообщалось, что «Реал» заплатил за футболиста 20+10 миллионов евро.
- Ранее он отказался переходить в «Барселону».
Источник: Marca