18-летний Гюлер объяснил, почему выбрал «Реал»

Новичок «Реала» Арда Гюлер прокомментировал свой переход в мадридский клуб.

«Я хочу стать легендой «Реала». Это лучший клуб мира. Я очень горжусь. Предложений было много, но переход в «Реал» всегда был моим приоритетом. Как только появился этот вариант, все остальное потеряло ценность», – сказал 18-летний турок.