Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    18-летний Гюлер объяснил, почему выбрал «Реал»

    Новичок «Реала» Арда Гюлер прокомментировал свой переход в мадридский клуб.

    «Я хочу стать легендой «Реала». Это лучший клуб мира. Я очень горжусь. Предложений было много, но переход в «Реал» всегда был моим приоритетом. Как только появился этот вариант, все остальное потеряло ценность», – сказал 18-летний турок.

    • На родине Гюлера часто называют «турецким Месси».
    • В 35 матчах прошлого сезона Арда забил 6 голов и сделал 7 ассистов.
    • Сообщалось, что «Реал» заплатил за футболиста 20+10 миллионов евро.
    • Ранее он отказался переходить в «Барселону».

    Новости по теме
    «Турецкий Месси» выбрал игровой номер в «Реале» 2
    «Реал» объявил о переходе «турецкого Месси»: он отказал «Барселоне» 3
    «Фенербахче» зол на Гюлера – стамбульцы хотели, чтобы игрок выбрал «Барселону», а не «Реал» 2
    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:16
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 