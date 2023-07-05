«Турецкий Месси» завтра летит в Мадрид: «Реал» и «Фенербахче» согласовали трансфер

Полузащитник «Фенербахче» Арда Гюлер продолжит карьеру в «Реале».

По информации A Spor, трансфер полностью согласован. Мадридский клуб заплатит за 18-летнего турка 20+10 миллионов евро.

Кроме того, «Фенербахче» получит 20% от перепродажи игрока. Гюлер вылетит в Мадрид завтра, 6 июля.