Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Турецкий Месси» завтра летит в Мадрид: «Реал» и «Фенербахче» согласовали трансфер

    «Турецкий Месси» завтра летит в Мадрид: «Реал» и «Фенербахче» согласовали трансфер

    Полузащитник «Фенербахче» Арда Гюлер продолжит карьеру в «Реале».

    По информации A Spor, трансфер полностью согласован. Мадридский клуб заплатит за 18-летнего турка 20+10 миллионов евро.

    Кроме того, «Фенербахче» получит 20% от перепродажи игрока. Гюлер вылетит в Мадрид завтра, 6 июля.

    • На родине Гюлера часто называют «турецким Месси».
    • В 35 матчах сезона Арда забил 6 голов и сделал 7 ассистов.
    • В его контракте прописаны отступные в размере 17,5 миллиона евро.

    Новости по теме
    «Фенербахче» зол на Гюлера – стамбульцы хотели, чтобы игрок выбрал «Барселону», а не «Реал» 2
    «Турецкий Месси» отклонил предложение «Барселоны»: он переходит в «Реал» 11
    «Турецкий Месси» сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной» 1
    Источник: A Spor

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.07.2023 18:46
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3603

      FRZZ 1 час назад

      18 лет, что-то рановато продали его в Реал. Мог бы ещё пару лет поиграть в Фенербахче.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +552

      El_Chori 5 часов назад

      очередной нури шахин

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 