«Турецкий Месси» завтра летит в Мадрид: «Реал» и «Фенербахче» согласовали трансфер

18 лет, что-то рановато продали его в Реал. Мог бы ещё пару лет поиграть в Фенербахче.
Полузащитник «Фенербахче» Арда Гюлер продолжит карьеру в «Реале».
По информации A Spor, трансфер полностью согласован. Мадридский клуб заплатит за 18-летнего турка 20+10 миллионов евро.
Кроме того, «Фенербахче» получит 20% от перепродажи игрока. Гюлер вылетит в Мадрид завтра, 6 июля.
- На родине Гюлера часто называют «турецким Месси».
- В 35 матчах сезона Арда забил 6 голов и сделал 7 ассистов.
- В его контракте прописаны отступные в размере 17,5 миллиона евро.