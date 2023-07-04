«Турецкий Месси» отклонил предложение «Барселоны»: он переходит в «Реал»

хз зачем
если только теперь реально продадут вальверде, так по деньгам и в плюс выйдут еще
а так.. модрич крос вальверде
камавинга, чуамени белингем
себальос, и гюлер вы че там бум бум? почти 3 состава ПЗ
разе что гюлер частенько справа играет, вингера, может бороться с родриго и подменять его
Полузащитник «Фенербахче» Арда Гюлер отклонил предложение «Барселоны», сообщает Football Spain.
18-летний футболист перейдет в «Реал». Мадридский клуб заплатит за Гюлера 20 миллионов евро и 20% от перепродажи игрока.
- На родине Гюлера часто называют «турецким Месси».
- В 35 матчах сезона Арда забил 6 голов и сделал 7 ассистов.
- В его контракте прописаны отступные в размере 17,5 миллиона евро.