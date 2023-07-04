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    • «Турецкий Месси» отклонил предложение «Барселоны»: он переходит в «Реал»

    «Турецкий Месси» отклонил предложение «Барселоны»: он переходит в «Реал»

    Полузащитник «Фенербахче» Арда Гюлер отклонил предложение «Барселоны», сообщает Football Spain.

    18-летний футболист перейдет в «Реал». Мадридский клуб заплатит за Гюлера 20 миллионов евро и 20% от перепродажи игрока.

    • На родине Гюлера часто называют «турецким Месси».
    • В 35 матчах сезона Арда забил 6 голов и сделал 7 ассистов.
    • В его контракте прописаны отступные в размере 17,5 миллиона евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.07.2023 22:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12575

      DeStar 4 часа назад

      хз зачем
      если только теперь реально продадут вальверде, так по деньгам и в плюс выйдут еще
      а так.. модрич крос вальверде
      камавинга, чуамени белингем

      себальос, и гюлер вы че там бум бум? почти 3 состава ПЗ
      разе что гюлер частенько справа играет, вингера, может бороться с родриго и подменять его

      0
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      Рейтинг: +138

      AlexanderFCSM > DeStar 1 час назад

      а на будущее как будто бы нет?

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      Рейтинг: +302

      JIEGEHDA 5 часов назад

      Переходить сейчас в Реал думаю лучше уж Барса . По факту , на будущее . У Реала сейчас даже не одна из , а самая сильная полузащита . Конечно старики Кроос и Модрич есть , но тягаться с теми кто уже взял своё и играют на уровне Тех же опытных , такое себе . Даже если продают Вальверде у Реала уже перебор . Да и в атаке если берут Мбаппе тоже некого менять. А таланту на замене играть такое себе

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      Рейтинг: +26

      OtVinta > JIEGEHDA 4 часа назад

      В аренду будут отдавать как с Эдегором..

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