«Турецкий Месси» отклонил предложение «Барселоны»: он переходит в «Реал»

Полузащитник «Фенербахче» Арда Гюлер отклонил предложение «Барселоны», сообщает Football Spain.

18-летний футболист перейдет в «Реал». Мадридский клуб заплатит за Гюлера 20 миллионов евро и 20% от перепродажи игрока.