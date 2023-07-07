«Турецкий Месси» выбрал игровой номер в «Реале»

Новичок «Реала» Арда Гюлер определился с номером в мадридской команде.

Он будет выступать за испанский клуб с цифрой «24» на спине.

Ранее этот игровой номер принадлежал нападающему Мариано Диасу, который покинул команду в качестве свободного агента.