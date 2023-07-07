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    «Турецкий Месси» выбрал игровой номер в «Реале»

    Новичок «Реала» Арда Гюлер определился с номером в мадридской команде.

    Он будет выступать за испанский клуб с цифрой «24» на спине.

    Ранее этот игровой номер принадлежал нападающему Мариано Диасу, который покинул команду в качестве свободного агента.

    • На родине Гюлера часто называют «турецким Месси».
    • В 35 матчах прошлого сезона Арда забил 6 голов и сделал 7 ассистов.
    • Сообщалось, что «Реал» заплатил за футболиста 20+10 миллионов евро.
    • Ранее он отказался переходить в «Барселону».

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    Источник: твиттер «Реала»

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    Сегодня, 13:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1150

      Andrew01 35 минут назад

      Высоковат для Месси, почему не Роналду? для Реала больше подошло бы - "турецкий Роналдо"

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      Рейтинг: +14668

      Skull_Boy 1 час назад

      Следующим летом уйдет в аренду, а после в середняк, а дальше он попросту сгниет, как и многие, которые переходили в Реал ноунеймами

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