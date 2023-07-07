«Турецкий Месси» выбрал игровой номер в «Реале»

Новичок «Реала» Арда Гюлер определился с номером в мадридской команде.
Он будет выступать за испанский клуб с цифрой «24» на спине.
Ранее этот игровой номер принадлежал нападающему Мариано Диасу, который покинул команду в качестве свободного агента.
- На родине Гюлера часто называют «турецким Месси».
- В 35 матчах прошлого сезона Арда забил 6 голов и сделал 7 ассистов.
- Сообщалось, что «Реал» заплатил за футболиста 20+10 миллионов евро.
- Ранее он отказался переходить в «Барселону».
Источник: твиттер «Реала»