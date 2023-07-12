Интересовал Моуринью и терял деньги на барбершопе – кто такой новичок «Спартака» Бонгонда и как он играет

«Спартак», как и остальные клубы РПЛ, продолжает работу на трансферном окне. И, похоже, клуб нашел нового полузащитника. Это футболист «Кадиса» Тео Бонгонда. О закрытии сделки сообщают сразу несколько источников. Это подтвердил и президент «Кадиса» Мануэль Вискаино: «Бонгонда дорабатывает свои обязательства здесь. К его уходу всe готово и скоро об этом будет объявлено».

12 июля Бонгонда официально перешел в «Спартак».

На каких условиях «Спартак» приобрел Бонгонду

Вот несколько инсайдов:

• Relevo: «Спартак» заплатил 10 млн евро.

• Испанский журналист Саша Тавольери написал, что «Спартак» сделал не одно предложение, а несколько, чтобы оформить этот трансфер. Окончательная сумма – 7 млн+бонусы.

• Информацию Тавольери о нескольких предложений от «Спартака» недавно подтвердил и президент Мануэль Вискаино. Он называл одно предложение по Бонгонде «просто смешным». В Испании пишут, что предметный интерес к игроку проявляет только «Спартак».

«Спартак» не раскрыл условия сделки, но сообщил, что бонгонда подписал контракт до 2026 года.

Кто такой Бонгонда и как он играет

Тео Бонгонда – правый полузащитник. В ноябре ему исполнится 28 лет. И к своим годам он поиграл за такие команды:

«Зюлте Варегем»: 95 матчей, 24 гола и 22 ассиста;

«Сельта»: 77 матчей, 5 голов, 9 ассистов;

«Трабзонспор»: 6 матчей, 2 гола;

«Генк»: 111 матчей, 36 голов, 20 ассистов;

«Кадис»: 32 матча, 4 гола и 3 ассиста (статистика по сезону-2022/23.

Весь прошлый сезон Бонгонда провел в «Кадисе». С одной стороны, у него была средняя результативность. C другой стороны, он стал лучшим бомбардиром «Кадиса» в испанской Примере, а среднему показателю есть объяснение. Все дело в общем атакующем потенциале «Кадиса»: команда за сезон забила 30 голов, и это худший показатель в лиге (столько же у «Эльче»). У «Кадиса» не было забивного нападающего, и Бонгонда часто брал эту обязанность на себя. Результат – он стал лучшим в команде по многим показателям.

Во-первых, по общему числу ударов: за сезон у него накопилось их 42 (у ближайшего преследователя по «Кадису», Рубену Собрино, только 33). Во-вторых, он – пятый футболист в «Кадисе» по передачам, которые ведут к удару партнера. В-третьих, Бонгонда лучший в клубе по суммарному xG – 5,2.

Уникальность Бонгонды для системы «Спартака» описывает автор блога про «Кадис» на Sports.ru (переходите и знакомьтесь с полной характеристикой игрока и подписывайтесь на сам блог). По его словам, Бонгонда идеально подойдет в системе с двумя нападающими и отлично заиграет под ними. Еще большие плюсы Бонгонды – техника и скорость, которые позволяют ему эффективно поддерживать атаки из глубины.

Голландский тренер Джон ван ден Бром, работавший с «Генком» в тот момент, когда Бонгонда забивал за него, давал футболисту такую характеристику: «Тео – блестящий игрок: техничный, быстрый, умный. Я ценю его за креативные решения и отличное видение поля. Бонгонда умеет вытаскивать важные матчи в одиночку – этот навык он натренировал в Бельгии и использует абсолютно прекрасно. Бонгонда – участник лучшего трио в Бельгии, куда еще входят Дзюнъя Ито и Пол Онуачу. Я бы даже сказал, что это одна из лучших связок в мире».

Бонгонда мечтал о «Севилье» и интересовал Моуринью. А еще вложился в бизнес брата и прогорел

Однажды Бонгонда, находясь практически на пике формы, ответил на вопрос журналистов, в какой топ-клуб он хочет: «Каждый футболист хочет играть на самом высоком уровне. Если я мог бы выбрать свой будущий клуб – я бы выбрал «Севилью». Они всегда входят в топ-5 чемпионата Испании, а сама Севилья – прекрасный город, поэтому я бы выбрал их».

Почти параллельно с этими словами, по данным английских медиа, им всерьез заинтересовался «Манчестер Юнайтед» под руководством Жозе Моуринью. Жозе лично не ездил на просмотры игрока, зато регулярно делегировал эту задачу своим помощникам. Так, например, они были на матче «Сельты» и «Краснодара» в Лиге Европы-2016/17. И на обоих матчах «Сельты» и «Генка». В полуфинале того розыгрыша ЛЕ «Ман Юнайтед» сам сыграл с «Сельтой», но Бонгонда сыграл в двух матчах лишь 22 минуты и результативными действиями не отметился.

Еще одна история вокруг Бонгонды – неудачная попытка с бизнесом. В мае 2019 года его двоюродный брат открыл барбершоп Hairdressing and Beauty Salon C&J. Бонгонда в этой истории выступил инвестором. Спустя почти 10 месяцев заведение закрылось: оно просто не выдержало конкуренции и не привлекло необходимое число клиентов для комфортной жизни.

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press, официальный сайт «Спартака»