Думбия сыграет за ЦСКА против «Динамо» в Братском кубке

Экс-форвард ЦСКА Сейду Думбия сыграет за московский клуб в матчах против «Динамо» в рамках Братского кубка.
«Уже в эти выходные легендарный ивуариец вновь примерит на себя красно-синюю форму, чтобы принять участие в Братском кубке против «Динамо»!» – сообщила пресс-служба ЦСКА.
- 35-летний Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2015 год, а также в первой половине сезона-2015/16.
- Суммарно форвард провел за московскую команду 150 матчей, забил 95 голов и сделал 36 ассистов.
- Прошлым летом он закончил профессиональную карьеру.
Источник: телеграм-канал ЦСКА