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Думбия сыграет за ЦСКА против «Динамо» в Братском кубке

5 июля 2023, 15:21
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Экс-форвард ЦСКА Сейду Думбия сыграет за московский клуб в матчах против «Динамо» в рамках Братского кубка.

«Уже в эти выходные легендарный ивуариец вновь примерит на себя красно-синюю форму, чтобы принять участие в Братском кубке против «Динамо»!» – сообщила пресс-служба ЦСКА.

  • 35-летний Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2015 год, а также в первой половине сезона-2015/16.
  • Суммарно форвард провел за московскую команду 150 матчей, забил 95 голов и сделал 36 ассистов.
  • Прошлым летом он закончил профессиональную карьеру.

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Источник: телеграм-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Думбия Сейду
Комментарии (1)
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ВетеR
1688566117
Братский кубок ) На подходе кубок тещи и Ким Чен Ына )
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