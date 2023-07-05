Думбия сыграет за ЦСКА против «Динамо» в Братском кубке

Экс-форвард ЦСКА Сейду Думбия сыграет за московский клуб в матчах против «Динамо» в рамках Братского кубка.

«Уже в эти выходные легендарный ивуариец вновь примерит на себя красно-синюю форму, чтобы принять участие в Братском кубке против «Динамо»!» – сообщила пресс-служба ЦСКА.