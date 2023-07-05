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    Думбия сыграет за ЦСКА против «Динамо» в Братском кубке

    Экс-форвард ЦСКА Сейду Думбия сыграет за московский клуб в матчах против «Динамо» в рамках Братского кубка.

    «Уже в эти выходные легендарный ивуариец вновь примерит на себя красно-синюю форму, чтобы принять участие в Братском кубке против «Динамо»!» – сообщила пресс-служба ЦСКА.

    • 35-летний Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2015 год, а также в первой половине сезона-2015/16.
    • Суммарно форвард провел за московскую команду 150 матчей, забил 95 голов и сделал 36 ассистов.
    • Прошлым летом он закончил профессиональную карьеру.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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    05.07.2023 15:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12249

      ВетеR 7 часов назад

      Братский кубок )
      На подходе кубок тещи и Ким Чен Ына )

      0
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      Рейтинг: +1261

      Спартач80 > ВетеR 3 часа назад

      У вас впереди-кубок пропавшей нации...

      0
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