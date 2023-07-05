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    «Спартак» закрыл сделку по лучшему бомбардиру «Кадиса»

    Нападающий «Кадиса» Тео Бонгонда близок к переходу в «Спартак».

    По информации Portal Cadista, клубы закрыли сделку по трансферу футболиста. «Спартаку» осталось согласовать с Бонгонда последние детали.

    Сообщалось, что московский клуб заплатит за нападающего 10 миллионов евро.

    • Бонгонда забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 32 матчах прошедшего сезона.
    • Он лучший бомбардир команды в сезоне Примеры.
    • Его рыночная цена – 4 млн евро.
    • Нападающий выступает за сборную ДР Конго.

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    Источник: Portal Cadista

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +101852

      zigbert 2 минуты назад

      Статистика не впечатляет но может у Бонгонда были неполные матчи.
      Посмотрим на его способности и тогда уже будем делать выводы.

      0
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      Рейтинг: +3007

      ПалкоВводецъ (returned) 6 минут назад

      Опять деньги на ветер, вернее в карманы вороватых агентов и менеджеров. Снова подписали голимый неликвид. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +21705

      derrik2000 34 минуты назад

      Снова условный гламурятник подписали - "кто угодно, но шоб импортный"..
      А потом все закудахчут: "Шо ж такое, как же ж так???" В общем, ничего кроме как торговать народным достоянием, эффективные манагеры ЛУКОЙЛа не умеют...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      OtVinta 40 минут назад

      Так Бальде и Николсон в РПЛ столько забивают. Нафига менять шило на мыло. Какой-то круговорот деревяшек в Спартаке

      2
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      Рейтинг: +26970

      slavutiq70 48 минут назад

      Да уж 4 мяча за 32 матча статистика огонь конечно !!!Срочно надо брать ....а то уплывёт говно ....

      4
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      Рейтинг: +233

      Александр.Т. 51 минуту назад

      По стате что то на форварда не тянет

      2
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      Рейтинг: +702

      FCSpartakM 1 час назад

      сомнительное подписание и деньги для нас не маленькие

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      Рейтинг: +255

      Bez Imeni 1 час назад

      Отличный выбор

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      Рейтинг: +3761

      acor94 1 час назад

      Когда лучший бомбардир забивает 4 мяча - это страшно. Мне жаль Спартак и его болельщиков. 10 миллионов за предпенсионный шлак в очередной раз, ему скоро 28, такого даже не перепродать...

      5
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      Рейтинг: +18854

      NewLife > acor94 1 час назад

      Если тебе страшно, отвали от Спартака и пиши про своих. Я болельщик Спартака и мне пох, что тебе меня жаль.

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      Рейтинг: +3761

      acor94 > NewLife 1 час назад

      Я пишу про всех. И про своих и про твоих, так же я могу жалеть кого захочу и не буду спрашивать твоего мнения.

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