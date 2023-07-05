«Спартак» закрыл сделку по лучшему бомбардиру «Кадиса»

Нападающий «Кадиса» Тео Бонгонда близок к переходу в «Спартак».

По информации Portal Cadista, клубы закрыли сделку по трансферу футболиста. «Спартаку» осталось согласовать с Бонгонда последние детали.

Сообщалось, что московский клуб заплатит за нападающего 10 миллионов евро.