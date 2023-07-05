«Спартак» закрыл сделку по лучшему бомбардиру «Кадиса»

Статистика не впечатляет но может у Бонгонда были неполные матчи.
Посмотрим на его способности и тогда уже будем делать выводы.
Нападающий «Кадиса» Тео Бонгонда близок к переходу в «Спартак».
По информации Portal Cadista, клубы закрыли сделку по трансферу футболиста. «Спартаку» осталось согласовать с Бонгонда последние детали.
Сообщалось, что московский клуб заплатит за нападающего 10 миллионов евро.
- Бонгонда забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 32 матчах прошедшего сезона.
- Он лучший бомбардир команды в сезоне Примеры.
- Его рыночная цена – 4 млн евро.
- Нападающий выступает за сборную ДР Конго.