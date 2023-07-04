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    Кузяев отказал «Бешикташу» и готов вернуться в «Зенит»

    Полузащитник Далер Кузяев может вернуться в «Зенит», который он покинул в июне на правах свободного агента.

    Петербургский клуб предложил игроку контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.

    В связи с этим российский хавбек отказал «Бешикташу».

    Сообщалось, что 30-летний футболист зарабатывал в «Зените» 1,8 млн евро в год без учета бонусов, а в Турции ему предлагали 1,5 млн.

    • Кузяев выступал за петербургский клуб с 2017 года.
    • Статистика Далера: 183 матча, 23 гола, 29 ассистов.

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    Источник: твиттер журналиста Fanatik Гекмена Озкана

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    04.07.2023 16:38
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    Комментарии25
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    • ...
      Рейтинг: +1443

      Lilipyt 3 часа назад

      Этот клоун до сих пор на что то надеется. В Зените ему еще ЗП накинули больше чем было. Надо было предлагать 1.6 млн

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1971

      Fialet 6 часов назад

      Послали бы эту проститутку нахер из Зенита.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +137

      Niklas80 7 часов назад

      Бумеранг.)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14488

      R_a_i_n 7 часов назад

      Никогда такого не было и вот опять.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +528

      Vratarь 8 часов назад

      А Семак сразу сказал...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1770

      Болотоход 9 часов назад

      Стыдно за помойку!

      3
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      Рейтинг: +12

      Гавроша Пятый > Болотоход 8 часов назад

      Помойка это сартак вонючий, а Великий Зенит Чемпион!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12

      Гавроша Пятый > Болотоход 8 часов назад

      Чего приперся, рыло?

      1
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      Рейтинг: +1770

      Болотоход > Гавроша Пятый 8 часов назад

      дырявый зянит)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      OtVinta 9 часов назад

      Кузяев просто циркач. Я вообще не понимаю кому он нафиг в Европе нужен. Ничем ни примечательный игрок. Ференцварош Черчесова это его уровень!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +928

      k611 9 часов назад

      Несложно было догадаться к чему дело идёт. Выбивал для себя контракт пожирнее...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +4872

      Эном айс 10 часов назад

      Что характерно, в ножки барину бахаться не будет.
      Была договорённость ?
      Была.
      Ушёл-ушёл. Ну, не сложилось ,и х.. с ним.
      Велкам цурюк.)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3603

      FRZZ 10 часов назад

      Таити, Таити... нас и тут неплохо кормят...))

      3
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