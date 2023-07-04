Кузяев отказал «Бешикташу» и готов вернуться в «Зенит»

Полузащитник Далер Кузяев может вернуться в «Зенит», который он покинул в июне на правах свободного агента.

Петербургский клуб предложил игроку контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.

В связи с этим российский хавбек отказал «Бешикташу».

Сообщалось, что 30-летний футболист зарабатывал в «Зените» 1,8 млн евро в год без учета бонусов, а в Турции ему предлагали 1,5 млн.