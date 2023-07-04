Кузяев отказал «Бешикташу» и готов вернуться в «Зенит»

Этот клоун до сих пор на что то надеется. В Зените ему еще ЗП накинули больше чем было. Надо было предлагать 1.6 млн
Полузащитник Далер Кузяев может вернуться в «Зенит», который он покинул в июне на правах свободного агента.
Петербургский клуб предложил игроку контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.
В связи с этим российский хавбек отказал «Бешикташу».
Сообщалось, что 30-летний футболист зарабатывал в «Зените» 1,8 млн евро в год без учета бонусов, а в Турции ему предлагали 1,5 млн.
- Кузяев выступал за петербургский клуб с 2017 года.
- Статистика Далера: 183 матча, 23 гола, 29 ассистов.