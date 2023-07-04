«Бешикташ» подтвердил интерес к Кузяеву и защитнику ЦСКА

Говоря по правде я не не понимаю, что в этом Кузяеве такого, что тот еще отказывает гранду Турецкого футбола. Обычный футболист.
«Бешикташ» хочет подписать двух футболистов из РПЛ.
Спортивный директор клуб Джейхун Казанджи сообщил, что «Бешикташ» старается оформить трансфер экс-полузащитника «Зенита» Далера Кузяева.
«Мы также хотим казахского футболиста ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова», – добавил Казанджи.
- Кузяев был самым высокооплачиваемым российским игроком «Зенита».
- Он выступал за петербургский клуб с 2017 года.
- Статистика Далера: 183 матча, 23 гола, 29 ассистов.
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