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    «Бешикташ» подтвердил интерес к Кузяеву и защитнику ЦСКА

    «Бешикташ» хочет подписать двух футболистов из РПЛ.

    Спортивный директор клуб Джейхун Казанджи сообщил, что «Бешикташ» старается оформить трансфер экс-полузащитника «Зенита» Далера Кузяева.

    «Мы также хотим казахского футболиста ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова», – добавил Казанджи.

    • Кузяев был самым высокооплачиваемым российским игроком «Зенита».
    • Он выступал за петербургский клуб с 2017 года.
    • Статистика Далера: 183 матча, 23 гола, 29 ассистов.

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    Источник: Haber Global

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    Сегодня, 07:34
    Комментарии2
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      Рейтинг: +21

      OtVinta 6 часов назад

      Говоря по правде я не не понимаю, что в этом Кузяеве такого, что тот еще отказывает гранду Турецкого футбола. Обычный футболист.

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      Рейтинг: +698

      FCSpartakM > OtVinta 4 часа назад

      Умеет давать объем, стабильный по карьере. Так еще и с мозгами, ибо хоть как-то думает о карьере. Все же играть в Европе хоть за скромный Бешикташ куда лучше, чем деградировать в рпл сейчас.

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