ЦСКА снова продлил контракт с Помазуном и отдал его в аренду «Уралу»

ЦСКА объявил о переходе вратаря Ильи Помазуна в «Урал» на правах аренды.
«Илья Помазун снова проведeт сезон в «Урале» на правах аренды.
При этом голкипер перед уходом продлил соглашение с ЦСКА до окончания сезона-2027/28.
Для воспитанника нашей академии этот сезон в «Урале» станет уже четвeртым подряд. Новое соглашение с клубом из Екатеринбурга не предусматривает опции выкупа. Желаем Илье успешного сезона!» – говорится в сообщении ЦСКА.
- 26-летний Помазун – воспитанник ЦСКА.
- На счету голкипера 39 матчей в минувшем сезоне, в которых он пропустил 55 голов.
Источник: телеграм-канал ЦСКА