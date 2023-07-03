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    • ЦСКА снова продлил контракт с Помазуном и отдал его в аренду «Уралу»

    ЦСКА снова продлил контракт с Помазуном и отдал его в аренду «Уралу»

    ЦСКА объявил о переходе вратаря Ильи Помазуна в «Урал» на правах аренды.

    «Илья Помазун снова проведeт сезон в «Урале» на правах аренды.

    При этом голкипер перед уходом продлил соглашение с ЦСКА до окончания сезона-2027/28.

    Для воспитанника нашей академии этот сезон в «Урале» станет уже четвeртым подряд. Новое соглашение с клубом из Екатеринбурга не предусматривает опции выкупа. Желаем Илье успешного сезона!» – говорится в сообщении ЦСКА.

    • 26-летний Помазун – воспитанник ЦСКА.
    • На счету голкипера 39 матчей в минувшем сезоне, в которых он пропустил 55 голов.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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