ЦСКА снова продлил контракт с Помазуном и отдал его в аренду «Уралу»

ЦСКА объявил о переходе вратаря Ильи Помазуна в «Урал» на правах аренды.

«Илья Помазун снова проведeт сезон в «Урале» на правах аренды.

При этом голкипер перед уходом продлил соглашение с ЦСКА до окончания сезона-2027/28.

Для воспитанника нашей академии этот сезон в «Урале» станет уже четвeртым подряд. Новое соглашение с клубом из Екатеринбурга не предусматривает опции выкупа. Желаем Илье успешного сезона!» – говорится в сообщении ЦСКА.