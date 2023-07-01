Энрике нашел в «Атлетико» вариант для усиления атаки «ПСЖ»

Будущий главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике работает над формированием состава команды на следующий сезон.

Он предложил усилить атаку Жоау Феликсом из «Атлетико».

Испанский специалист лично связывался с 23-летним нападающим, чтобы пригласить его в «ПСЖ».