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    Энрике нашел в «Атлетико» вариант для усиления атаки «ПСЖ»

    Будущий главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике работает над формированием состава команды на следующий сезон.

    Он предложил усилить атаку Жоау Феликсом из «Атлетико».

    Испанский специалист лично связывался с 23-летним нападающим, чтобы пригласить его в «ПСЖ».

    • В январе «Челси» арендовал Феликса за 11 миллионов евро.
    • Форвард забил 4 гола в 20 матчах.
    • Его контракт с «Атлетико» действует до 2027 года.
    • Мадридцы в 2019-м заплатили за игрока 127 миллионов евро.

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    Источник: Relevo

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    01.07.2023 15:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +101837

      zigbert 5 часов назад

      Игрок классный но остановился в своем мастерстве.

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      Рейтинг: +14623

      Skull_Boy 11 часов назад

      Один из многих распиаренных игроков, а на практике мешок редкостный

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