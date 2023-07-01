Энрике нашел в «Атлетико» вариант для усиления атаки «ПСЖ»

Игрок классный но остановился в своем мастерстве.
Будущий главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике работает над формированием состава команды на следующий сезон.
Он предложил усилить атаку Жоау Феликсом из «Атлетико».
Испанский специалист лично связывался с 23-летним нападающим, чтобы пригласить его в «ПСЖ».
- В январе «Челси» арендовал Феликса за 11 миллионов евро.
- Форвард забил 4 гола в 20 матчах.
- Его контракт с «Атлетико» действует до 2027 года.
- Мадридцы в 2019-м заплатили за игрока 127 миллионов евро.