Кержаков назвал самого серьезного соперника для «Зенита» в России

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поделился ожиданиями от матча против ЦСКА в Суперкубке России.

– В Суперкубке вы встретитесь с ЦСКА. Что можете сказать о сопернике?

– Думаю, что ЦСКА на данный момент – самый серьезный соперник для нас. Я не помню ни одной простой игры – что дома, что на выезде. Поэтому матч будет напряженным.

– Учитывая то, как армейцы завершили предыдущий сезон, можно ли назвать их вашими главными конкурентами в борьбе за первое место?

– Они всегда были конкурентами, всегда претендовали на первое место.