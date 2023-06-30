Кержаков назвал самого серьезного соперника для «Зенита» в России

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поделился ожиданиями от матча против ЦСКА в Суперкубке России.
– В Суперкубке вы встретитесь с ЦСКА. Что можете сказать о сопернике?
– Думаю, что ЦСКА на данный момент – самый серьезный соперник для нас. Я не помню ни одной простой игры – что дома, что на выезде. Поэтому матч будет напряженным.
– Учитывая то, как армейцы завершили предыдущий сезон, можно ли назвать их вашими главными конкурентами в борьбе за первое место?
– Они всегда были конкурентами, всегда претендовали на первое место.
- «Зенит» и ЦСКА разыграют Суперкубок 15 июля.
- Игра пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани.
Источник: «Спорт-Экспресс»