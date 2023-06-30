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    • Кержаков назвал самого серьезного соперника для «Зенита» в России

    Кержаков назвал самого серьезного соперника для «Зенита» в России

    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поделился ожиданиями от матча против ЦСКА в Суперкубке России.

    – В Суперкубке вы встретитесь с ЦСКА. Что можете сказать о сопернике?

    – Думаю, что ЦСКА на данный момент – самый серьезный соперник для нас. Я не помню ни одной простой игры – что дома, что на выезде. Поэтому матч будет напряженным.

    – Учитывая то, как армейцы завершили предыдущий сезон, можно ли назвать их вашими главными конкурентами в борьбе за первое место?

    – Они всегда были конкурентами, всегда претендовали на первое место.

    • «Зенит» и ЦСКА разыграют Суперкубок 15 июля.
    • Игра пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19071

      ilichkadr 42 минуты назад

      У Мишани все соперники серьёзные.

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      Рейтинг: +553

      НикКин 43 минуты назад

      У зенита только два соперника это рфс и судьи

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