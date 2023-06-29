Сон стал моложе на год после реформы в Южной Корее

Нападающий «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон и другие южнокорейские футболисты стали моложе на один или два года.

В среду в Южной Корее отменили традиционную систему подсчета возраста.

Такая система учитывала период беременности – при рождении младенцу исполнялся один год.

Затем каждый человек становился на год старше 1 января.

Младенцы, родившиеся в декабре, уже в январе считались двухлетними детьми.

Теперь в Южной Корее придерживаются международной системы подсчета возраста.