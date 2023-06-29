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    Сон стал моложе на год после реформы в Южной Корее

    Нападающий «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон и другие южнокорейские футболисты стали моложе на один или два года.

    В среду в Южной Корее отменили традиционную систему подсчета возраста.

    • Такая система учитывала период беременности – при рождении младенцу исполнялся один год.
    • Затем каждый человек становился на год старше 1 января.
    • Младенцы, родившиеся в декабре, уже в январе считались двухлетними детьми.

    Теперь в Южной Корее придерживаются международной системы подсчета возраста.

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    Источник: ESPN

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    Сегодня, 14:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +28

      Айболид 7 минут назад

      — Когда принцесса видит сон про не сон, ей кажется, что сон не сон про сон, а думает что сон про не сон... Надо сказать принцессе, что сон — это не сон, а про не сон, что это пересон, а пересон — не сон... (с)

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