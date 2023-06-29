— Когда принцесса видит сон про не сон, ей кажется, что сон не сон про сон, а думает что сон про не сон... Надо сказать принцессе, что сон — это не сон, а про не сон, что это пересон, а пересон — не сон... (с)
Нападающий «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон и другие южнокорейские футболисты стали моложе на один или два года.
В среду в Южной Корее отменили традиционную систему подсчета возраста.
- Такая система учитывала период беременности – при рождении младенцу исполнялся один год.
- Затем каждый человек становился на год старше 1 января.
- Младенцы, родившиеся в декабре, уже в январе считались двухлетними детьми.
Теперь в Южной Корее придерживаются международной системы подсчета возраста.