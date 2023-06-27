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  • 70-летний экс-игрок и тренер «Ливерпуля» переплыл за 12 часов Ла-Манш – ради помощи девочке

70-летний экс-игрок и тренер «Ливерпуля» переплыл за 12 часов Ла-Манш – ради помощи девочке

27 июня 2023, 22:31

Бывшего футболиста «Ливерпуля» Грэма Сунесса в последние дни обсуждают не только в свете его аналитики по АПЛ, но и в свете продемонстрированной великолепной физической формы. 70-летний англичанин переплыл пролив Ла-Манш – все ради благотворительности.

Как Сунесс к этому пришел? Некоторое время назад Грэм познакомился с девочкой Айлой Грист, больной буллезным эпидермолизом. Сейчас ей 14 лет. Страдания подростка от недуга не оставили спортсмена равнодушным. Айла постоянно страдает от болей. «По шкале от одного до десяти ей больно на 11», – говорил Сунесс.

После этой встречи британец решил привлечь внимание к людям с буллезным эпидермолизом. В качестве демонстрации он выбрал заплыв через Ла-Манш. Впервые о своих планах Сунесс рассказал в сентябре.

«Сначала я не был уверен, что готов. Казалось, что я откусил больше, чем могу прожевать. Но в итоге я оказался готов.

Эта болезнь – самая ужасная. С этой безвыходной ситуацией может столкнуться каждый. Я переплыву Ла-Манш, чтобы хоть как-то помочь.

Кожа Айлы выглядит так, будто она обожжена. Эта девочка научила меня состраданию и мужеству. Она смела и умна. Каждый ее день – это либо болезненный, либо очень болезненный. Хороших не бывает», – говорил спортсмен в интервью ВВС.

Буллезный эпидермолиз – это редкое наследственное заболевание. При нем кожа очень хрупка и покрывается волдырями и рубцами. Лекарства не существует, в распоряжении врачей только процедуры, облегчающие симптомы и утоляющие боль.

К заплыву Сунесса был приурочен специальный благотворительный сбор, организованный шотландской организацией DEBRA. Всего собрали 1,1 миллиона фунтов стерлингов.

Совместно с Грэмом плыли еще пять человек, среди них – отец Айлы. Заплыв прошел штатно и занял 12 с небольшим часов. Мировой рекорд – 6:55, установленный австралийцем Трентом Гримси в 2012 году. Также Сунесс не стал самым возрастным покорителем пролива – южноафриканец Отто Танинг переплыл водоем в 73 года.

Рядом с группой пловцов следовала страховочная лодка с питанием и питьевой водой.

  • Больше всего матчей в карьере британец провел за «Ливерпуль» (1978-1984 годы).
  • С командой он 5 раз брал чемпионат Англии и 3 раза – Кубок европейских чемпионов.
  • С 1986 по 2006 год Сунесс тренировал, после чего стал экспертом.

Фото: твиттер CharityDEBRA, ВВС

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Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль
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