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    • Вендел не перейдет во «Фламенго»: базильцев отпугнула цена, которую запросил «Зенит»

    Вендел не перейдет во «Фламенго»: базильцев отпугнула цена, которую запросил «Зенит»

    Полузащитник «Зенита» Вендел не перейдет во «Фламенго».

    По информации журналиста Дэвида Шарпа, бразильцы связывались с «Зенитом» по поводу трансфера Вендела, но их отпугнула сумма, которую клуб из Петербурга запросил за футболиста.

    «Зенит» хотел получить за Вендела 15 миллионов евро.

    • В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
    • С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
    • Контракт игрока с клубом действует до лета 2027-го.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1099

      7:1 53 минуты назад

      стоимость игрока 24 ляма. просят 15. ага. наверное, зенит хотел сохранить 50% прав на него.

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