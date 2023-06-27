Вендел не перейдет во «Фламенго»: базильцев отпугнула цена, которую запросил «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Вендел не перейдет во «Фламенго».

По информации журналиста Дэвида Шарпа, бразильцы связывались с «Зенитом» по поводу трансфера Вендела, но их отпугнула сумма, которую клуб из Петербурга запросил за футболиста.

«Зенит» хотел получить за Вендела 15 миллионов евро.