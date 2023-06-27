Вендел не перейдет во «Фламенго»: базильцев отпугнула цена, которую запросил «Зенит»

стоимость игрока 24 ляма. просят 15. ага. наверное, зенит хотел сохранить 50% прав на него.
Полузащитник «Зенита» Вендел не перейдет во «Фламенго».
По информации журналиста Дэвида Шарпа, бразильцы связывались с «Зенитом» по поводу трансфера Вендела, но их отпугнула сумма, которую клуб из Петербурга запросил за футболиста.
«Зенит» хотел получить за Вендела 15 миллионов евро.
- В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
- С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
- Контракт игрока с клубом действует до лета 2027-го.