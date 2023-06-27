Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Джикия оценил группу «Спартака» в Fonbet Кубке России

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о результатах жеребьевки группового этапа Пути РПЛ Fonbet Кубка России.

    • Соперники спартаковцев – «Краснодар», «Динамо», «Пари НН».
    • Команды сыграют в 2 круга. Занявшие первые два места выйдут в плей-офф Пути РПЛ, финишировавший третьим отправится в Путь регионов.

    «Хорошая группа. Со всеми играли, всех прекрасно знаем. В Кубке своеобразный формат: первые два места – прямые путeвки, третье – через Путь регионов.

    Серьeзная группа? Ещe ничего не началось, а уже какие-то вопросики странные», – заявил Джикия.

    Новости по теме
    «Получилось набрать несколько лишних килограммов»: Джикия – об отпуске 3
    Джикия побывал на драфте Первой лиги 4
    Спартаковец Денисов назвал самого неуступчивого футболиста в прошедшем сезоне РПЛ 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:32
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 