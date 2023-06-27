Джикия оценил группу «Спартака» в Fonbet Кубке России

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о результатах жеребьевки группового этапа Пути РПЛ Fonbet Кубка России.

Соперники спартаковцев – «Краснодар», «Динамо», «Пари НН».

Команды сыграют в 2 круга. Занявшие первые два места выйдут в плей-офф Пути РПЛ, финишировавший третьим отправится в Путь регионов.

«Хорошая группа. Со всеми играли, всех прекрасно знаем. В Кубке своеобразный формат: первые два места – прямые путeвки, третье – через Путь регионов.

Серьeзная группа? Ещe ничего не началось, а уже какие-то вопросики странные», – заявил Джикия.