«Нефтчи» может отказаться от участия в турнире в Санкт-Петербурге из-за событий в России

Пресс-атташе «Нефтчи» Рустам Аллахвердиев допустил, что клуб не будет участвовать в товарищеском турнире в Санкт-Петербурге.
«Мы пока не знаем. В ближайшее время поговорим с организаторами турнира. После этого клуб примет окончательное решение», – сказал Аллахвердиев.
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Источник: «Спорт-Экспресс»