Предложение «Спартака» по Бонгонде рассмешило «Кадис»: испанцы требуют в два раза больше

за такого даже много предложили
«Спартак» предложил «Кадису» около 4 миллионов евро за трансфер нападающего Тео Бонгонды, сообщает AS.
Предложение московского клуба рассмешило боссов «Кадиса». Испанский клуб требует заплатить за футболиста 8 миллионов евро.
- Конголезец стоит 4 миллиона евро. У него еще 3 года контракта.
- В минувшем сезоне Примеры у Бонгонды 31 матч, 4 гола, 3 ассиста.
- Тео – лучший бомбардир «Кадиса» в минувшем сезоне Примеры.
- У 27-летнего игрока 5 матчей за сборную ДР Конго.