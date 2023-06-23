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    • Предложение «Спартака» по Бонгонде рассмешило «Кадис»: испанцы требуют в два раза больше

    Предложение «Спартака» по Бонгонде рассмешило «Кадис»: испанцы требуют в два раза больше

    «Спартак» предложил «Кадису» около 4 миллионов евро за трансфер нападающего Тео Бонгонды, сообщает AS.

    Предложение московского клуба рассмешило боссов «Кадиса». Испанский клуб требует заплатить за футболиста 8 миллионов евро.

    • Конголезец стоит 4 миллиона евро. У него еще 3 года контракта.
    • В минувшем сезоне Примеры у Бонгонды 31 матч, 4 гола, 3 ассиста.
    • Тео – лучший бомбардир «Кадиса» в минувшем сезоне Примеры.
    • У 27-летнего игрока 5 матчей за сборную ДР Конго.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 10:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2604

      alefreddy 14 минут назад

      за такого даже много предложили

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +613

      eugen-han 30 минут назад

      Их не просто так
      якобы рассмешило предложение, потому что они узрели лошков, которым можно зарядить втридорога.
      Скоро в Россию будут сами рваться играть, но пока есть возможность заработать, так и будут разыгрывать спектакли с ,,рассмешившисися и удивленными".

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3709

      acor94 37 минут назад

      Статистика полный кал. Давай что то нормальное уже, а?

      1
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      Рейтинг: +2981

      ПалкоВводецъ (returned) 42 минуты назад

      Все смеются над срамтаком. Гыгыгы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4967

      fakeid 58 минут назад

      ахаха, 129 серия о том, как спартаг пытается подписать очередного зулуса!

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