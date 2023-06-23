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    • Россия может сыграть с Бразилией: в РФС раскрыли подробности

    Россия может сыграть с Бразилией: в РФС раскрыли подробности

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что сборная России может провести товарищеский матч с Бразилией.

    «Мы находимся в стадии переговоров с ними. Это не на сентябрь, а на более длительную перспективу.

    Это очень сложные переговоры. Мы знаем текущую позицию сборной Бразилии, они аккуратно подходят к выбору соперников по матчам, учитывают сложную геополитическую обстановку. Тем не менее, мы предпринимаем попытки.

    Наши контрагенты, партнеры, которые помогают организовывать матчи, работают в том числе и над тем, чтобы матч подобного уровня состоялся. Пока они сказали, что не хотели бы, прежде всего, политической окраски этого матча. Мы его планировали провести в марте, нам честно сказали, что это невозможно.

    Мы пытаемся сделать возможным проведение такого матча. Но коллеги сказали, что давайте пока возьмем паузу», – сказал Митрофанов.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ были дисквалифицированы в еврокубках до конца сезона-2022/23. Скорее всего, санкции будут продлены.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 08:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4967

      fakeid 1 час назад

      замутили бы турнир БРИКС, что ли. как с молодёжкой недавно.

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