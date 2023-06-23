Россия может сыграть с Бразилией: в РФС раскрыли подробности

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что сборная России может провести товарищеский матч с Бразилией.

«Мы находимся в стадии переговоров с ними. Это не на сентябрь, а на более длительную перспективу.

Это очень сложные переговоры. Мы знаем текущую позицию сборной Бразилии, они аккуратно подходят к выбору соперников по матчам, учитывают сложную геополитическую обстановку. Тем не менее, мы предпринимаем попытки.

Наши контрагенты, партнеры, которые помогают организовывать матчи, работают в том числе и над тем, чтобы матч подобного уровня состоялся. Пока они сказали, что не хотели бы, прежде всего, политической окраски этого матча. Мы его планировали провести в марте, нам честно сказали, что это невозможно.

Мы пытаемся сделать возможным проведение такого матча. Но коллеги сказали, что давайте пока возьмем паузу», – сказал Митрофанов.