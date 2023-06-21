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  • Асхабадзе считает, что «Енисей» специально проводит матчи в манеже – ради дополнительных очков

Асхабадзе считает, что «Енисей» специально проводит матчи в манеже – ради дополнительных очков

21 июня 2023, 21:14
4

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе раскритиковал «Енисей» за домашние матчи в манеже.

  • Команды встретились в переходных матчах за место в РПЛ.
  • В Красноярске «Факел» победил со счетом 1:0.
  • Манеж вмещает 3000 зрителей.

– На ваш взгляд, игра в манеже – это что?

– Игра в манеже – это антифутбол. Это другой вид спорта. Давайте подчеркнем важную вещь: мы ни слова не сказали об игре в манеже ни до, ни после матча. Мы достойно приняли тот факт, что нам нужно доказывать свою состоятельность в этих условиях. Но повторю, что это другой вид спорта, потому что там дышится по-другому. Я даже не говорю про покрытие: современное искусственное поле хорошего качества может восприниматься футболистом хорошо на открытом воздухе. Если это поле с геофиловым наполнением, оно более чем на 90% приравнено по сцеплению к настоящему. Но дело не в этом – дело в свежем воздухе.

Хотя про покрытие тоже есть что сказать: на разминке у нас один человек едва не получил серьезную травму. В месте, где заканчивается газон, начинается подобие бордюра, который переходит в беговую дорожку. Человек, находясь спиной к этому участку, принимал мяч и подвернул себе ногу. Наверняка такие моменты в плане безопасности должны учитываться.

Я бы вообще запретил играть в манеже и в Первой лиге. Вторая лига или детские турниры – окей, но как минимум без бордюров. Да, у нас тоже старый стадион, мы тут никуда не лезем, но наш стадион на открытом воздухе. Это стадион, на котором мы год назад жили в течение двух месяцев, чтобы подготовить его к регламенту РПЛ. В Красноярске же есть стадион, который лучше, чем наш в Воронеже, но почему вы не играете на нем? Ну, положите туда искусственный газон – не вопрос. Думаю, что игры в манеже сделаны исключительно из-за определенной хитрости. Это 100% приносит дополнительные очки «Енисею» в чемпионате. И мы играли там, когда были в ФНЛ, и мы знали, что будет сложно, но, как и сейчас, мы не обсуждали этот вопрос публично. Но, когда кто-то позволяет себе комментарии в наш адрес, мягко говоря, не являясь примером по уровню организации, мы вынуждены отвечать и защищать свои интересы и интересы наших болельщиков.

И это было сделано, что очень важно, только после второй игры. И пока кто-то не может переложить газон на своем стадионе, в Воронеже уже заканчивается стройка новой арены. Это же о чем-то говорит? Либо тогда не претендуйте на место за выход в РПЛ. А раз попали в стыки, то ничего не говорите, а достойно показывайте себя. Сколько ударов вы нанесли по нашим воротам, разве кто-то мешал забивать? В Воронеже у нас тоже было преимущество, хотя наши ребята еле стояли на ногах. Никто почти не радовался в раздевалке, потому что они тупо не имели сил. Все остальные заявления – это отговорки в пользу бедных. Как говорится, плохому танцору всегда что-то мешает… И это я не всe рассказал про организацию матча в Красноярске.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Енисей Факел Асхабадзе Роман
Комментарии (4)
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Александр.Т.
1687371413
Если регламент позволяет , то тут нечего и говорить.
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САДЫЧОК
1687372220
Енисей очень слабо играет Хоть , в манеже , хоть не , в манеже !
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моэм
1687377963
Регламент принятый кретинами чиновниками - закон....это дурацкое решение можно отменить , если убрать чиновников- царьков .
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Ziklop
1687861544
с другой стороны чем по льду играть , лучше в манеже. Конечно в июне в манеже наверное перебор!
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