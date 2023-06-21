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    • «Закончили вообще всe»: сборная России вспомнила исторический проход Аршавина в матче с Нидерландами

    «Закончили вообще всe»: сборная России вспомнила исторический проход Аршавина в матче с Нидерландами

    Сборная России опубликовала в телеграме видео победного гола Дмитрия Торбинского в матче против Нидерландов в 1/4 финала Евро-2008.

    • Россия победила Нидерланды со счетом 3:1 в дополнительное время.
    • Матч состоялся ровно 15 лет назад.
    • Команда Гуса Хиддинка завоевала бронзу Евро-2008.

    «Тот самый момент, когда закончили вообще всe.

    Проход Аршавина, великий пас и гол Торбинского», – подписала видео пресс-служба сборной России.

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    Источник: телеграм-канал сборной России

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    Сегодня, 16:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +95

      врете вы все 7 минут назад

      Других то достижений нет.Приходится отмечать то что было 15 лет назад.

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