«Закончили вообще всe»: сборная России вспомнила исторический проход Аршавина в матче с Нидерландами

Сборная России опубликовала в телеграме видео победного гола Дмитрия Торбинского в матче против Нидерландов в 1/4 финала Евро-2008.

Россия победила Нидерланды со счетом 3:1 в дополнительное время.

Матч состоялся ровно 15 лет назад.

Команда Гуса Хиддинка завоевала бронзу Евро-2008.

«Тот самый момент, когда закончили вообще всe.

Проход Аршавина, великий пас и гол Торбинского», – подписала видео пресс-служба сборной России.