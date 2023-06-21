«Закончили вообще всe»: сборная России вспомнила исторический проход Аршавина в матче с Нидерландами

Других то достижений нет.Приходится отмечать то что было 15 лет назад.
Сборная России опубликовала в телеграме видео победного гола Дмитрия Торбинского в матче против Нидерландов в 1/4 финала Евро-2008.
- Россия победила Нидерланды со счетом 3:1 в дополнительное время.
- Матч состоялся ровно 15 лет назад.
- Команда Гуса Хиддинка завоевала бронзу Евро-2008.
«Тот самый момент, когда закончили вообще всe.
Проход Аршавина, великий пас и гол Торбинского», – подписала видео пресс-служба сборной России.