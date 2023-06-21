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    • В «Спартаке» высказались о паспорте РФ для осужденного Промеса

    В «Спартаке» высказались о паспорте РФ для осужденного Промеса

    Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал возможное получение российского гражданства нападающим Квинси Промесом.

    «Гражданство для Промеса? Решение о гражданстве – это решение игрока. Если он примет решение, то будем двигаться в эту сторону. «Спартак» поможет», – сказал Малышев.

    • Квинси приговорили к 1,5 годам тюремного заключения в Нидерландах.
    • Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
    • Также голландца подозревают в наркоторговле.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +20513

      Cleaner 1 минуту назад

      Спартак ПОМОЖЕТ??? Да Спартак по привычке первым плюнет в спину высланному Промесу!...(((

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      Рейтинг: +14595

      Skull_Boy 3 минуты назад

      Это будет нереальным позором и теперь каждый уголовник будет бежать в Россию

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      Рейтинг: +20513

      Cleaner > Skull_Boy 9 секунд назад

      Промес в Спартаке - это УЖЕ нереальный позор...(

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