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В «Спартаке» высказались о паспорте РФ для Промеса

21 июня 2023, 15:10
8

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал возможное получение российского гражданства нападающим Квинси Промесом.

«Гражданство для Промеса? Решение о гражданстве – это решение игрока. Если он примет решение, то будем двигаться в эту сторону. «Спартак» поможет», – сказал Малышев.

  • Квинси приговорили к 1,5 годам тюремного заключения в Нидерландах.
  • Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
  • Также голландца подозревают в наркоторговле.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (8)
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Skull_Boy
1687350424
Это будет нереальным позором и теперь каждый уголовник будет бежать в Россию
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Burtaze
1687352405
ну если он брату перо подзасунул..чего ему стоит одноклубнику кровь пустить..сторонится нужно таких кренделей а не паспорта им вручать..пусть дёргает в свою лгбтэшную голландию на отсидку..
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НикКин
1687353301
Пока не отсидит не какой ему паспорт не давать
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АЛЕКС 58
1687362528
Столько внимания Бомбардир уделяет обычному уголовнику,скрывающемуся от правосудия. Спартачи! Вы своего кумира не в президенты России хотите выбрать? Сколько было действительно хороших легионеров в Спартаке,о них уже не вспоминают. Выгоните этого упыря на родину,и через месяц о нём и слышно не будет.
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saf05
1687367831
Давайте всех уголовников в России соберем.
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Ниф-Ниф
1687368389
Немытые опять набежали: хрен вам! Антоха продолжит выступать за "Спартак" всем врагам назло!
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Пингвины Антарктиды
1687376886
Из-за Промеса Россию могут стопарнуть на дороге возвращения в УЕФА, по ходу Дюков не авторитет для мясных
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