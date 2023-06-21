Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал возможное получение российского гражданства нападающим Квинси Промесом.

«Гражданство для Промеса? Решение о гражданстве – это решение игрока. Если он примет решение, то будем двигаться в эту сторону. «Спартак» поможет», – сказал Малышев.